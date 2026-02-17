GTA 6 llegará sin más retrasos: Take-Two desmiente rumores y confirma lanzamiento el 19 de noviembre

Los desarrolladores de Grand Theft Auto VI han salido a desmentir con firmeza los rumores sobre un posible retraso adicional en su lanzamiento, calmando la ansiedad de millones de fans. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, reafirmó que el estreno se mantiene en la fecha anunciada.

Los rumores sobre un nuevo retraso de GTA 6 han circulado con insistencia en redes sociales y foros especializados, alimentados por supuestos insiders que alegan problemas en el desarrollo, como misiones incompletas o sistemas mayores aún en fase de prueba. En particular, se especuló con un lanzamiento digital exclusivo inicial y postergación de la versión física hasta 2027 para evitar filtraciones en minoristas. Sin embargo, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, negó rotundamente estas afirmaciones durante la presentación de resultados financieros recientes, declarando “Eso no es el plan” en referencia a cualquier demora en ediciones físicas.

Esta no es la primera vez que Rockstar y Take-Two combaten desinformación. Previamente, insiders de la compañía han calificado muchas “filtraciones” como generadas por IA o completamente falsas, destacando cómo la desinformación se propaga rápidamente entre fans impacientes. Zelnick enfatizó la confianza en el cronograma actual, señalando que el inicio de la campaña de marketing este verano demuestra que el equipo está en etapas avanzadas de pulido.

Fecha lanzamiento GTA 6 confirmada

La fecha de lanzamiento de GTA 6 permanece fija en el 19 de noviembre de 2026, tras dos postergaciones previas de otoño 2025 a mayo 2026 y luego a esta ventana de otoño. Zelnick se mostró “altamente confiado” en esta fecha durante entrevistas con IGN, argumentando que adelantar un título sin el tiempo necesario para perfeccionarlo lleva a “malas consecuencias”, como ocurrió con competidores.

Take-Two respalda plenamente a Rockstar, permitiéndoles el tiempo extra para alcanzar los estándares de calidad que definen la saga. El juego llegará a consolas de nueva generación, con expectativas de actualizaciones futuras para hardware sucesor, similar al éxito de GTA V. Esta confirmación llega en un momento clave, ya que GTA 5 superó los 225 millones de copias vendidas, reafirmando el dominio de la franquicia.

GTA 6 ventas récord esperadas

GTA 6 se perfila como el videojuego más vendido de la historia, impulsado por un hype sin precedentes que ha generado miles de millones en expectativas de ingresos. Analistas de DFC Intelligence predicen más de $3,000 millones en ventas solo en su primer año, superando récords de GTA V, que tardó 11 años en alcanzar 200 millones de unidades. Factores como GTA Online, expansiones y la longevidad de la IP apuntalan estas proyecciones, con ventas adicionales en años posteriores por ports a nuevas consolas.

El interés masivo se evidencia en la viralidad del tráiler inicial de 2023 y la anticipación global, posicionando a GTA 6 como un fenómeno cultural más allá de los videojuegos. Take-Two anticipa un “bloqueo de entretenimiento sin paralelo”, con marketing agresivo que potenciará este momentum. Para los fans, esta entrega promete un mundo abierto en Vice City inspirado en Miami, con mecánicas innovadoras que elevarán el estándar del género.

Mientras los rumores persisten, las declaraciones oficiales de Take-Two disipan dudas y avivan la emoción por un lanzamiento que podría redefinir la industria. La saga Grand Theft Auto continúa su legado de excelencia, con GTA 6 listo para conquistar récords el 19 de noviembre de 2026.

