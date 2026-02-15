Lanzan oferta especial para obtener el GTA VI completamente gratis

Una oferta para conseguir GTA VI gratis se está viralizando porque plantea una condición tan extrema como llamativa, no depende de sorteos ni de puntos, sino de tener un bebé el mismo día del lanzamiento. La promoción no es de Rockstar, sino de un minorista noruego, y por eso solo un grupo muy específico de personas podría reclamarla.

Cómo conseguir GTA VI gratis con esta oferta viral

La propuesta que circula en redes parte de un anuncio del retailer noruego Komplett, que dijo que entregará copias gratuitas de Grand Theft Auto VIa quienes cumplan su requisito principal, que su bebé nazca el día en que el juego se lance.

El gancho de esta campaña es que no se trata de “participar” como en una promoción habitual, sino de coincidir con una fecha concreta, el nacimiento debe ocurrir exactamente en la jornada de estreno del título, que se espera que sea el 19 de noviembre.

Aunque suene a broma, el mensaje de la tienda en Instagram, según lo recogido por medios en inglés, remarca que “no es un chiste”, reforzando la idea de que se trata de una acción publicitaria real, por extravagante que parezca.

¿Quiénes pueden reclamar la promoción de GTA VI gratis?

La oferta, tal como se describe, está dirigida a personas que tengan un bebé en la fecha de lanzamiento y, por el contexto del anuncio, aplica a clientes en Noruega, donde opera el minorista mencionado.

En la práctica, esto excluye a la mayoría de jugadores por tres razones, no depende de una compra previa del juego, no es una recompensa digital global y está vinculada a un evento personal y poco controlable, el parto en un día exacto.

La publicación no incluye el típico listado detallado de términos y condiciones de un giveaway tradicional, lo que deja margen a dudas operativas, por ejemplo, cómo validar el nacimiento o qué documentación podrían pedir.

¿Es Rockstar quien regala GTA VI? Lo que se sabe de la campaña

Hasta lo informado por estos reportes, no es Rockstar Games quien “regala” el juego, la iniciativa aparece como una acción independiente de un retailer que busca atención mediática a meses del estreno.

Si la promoción llega a concretarse tal como está planteada, el premio no sería menor. En un contexto donde el interés por Grand Theft Auto VI está disparado y cada detalle se vuelve viral, obtener una copia gratuita el día del lanzamiento se convertiría en una de esas historias improbables que, aun siendo locales y con condiciones muy específicas, terminan marcando conversación entre la comunidad gamer.

Y el incentivo económico también pesa. Si se cumple la expectativa de que el juego ronde los $100 dólares, esta oferta podría significar un ahorro cercano a esa cifra para quienes logren cumplir el requisito, algo que no suele verse con lanzamientos de este calibre. Eso sí, conviene recordar que no es una iniciativa anunciada por Rockstar como campaña oficial global, por lo que el alcance real y las condiciones finales dependerán del retailer y de sus términos.

