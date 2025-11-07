Rockstar Games retrasa nuevamente GTA VI: ¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento?

En el universo de los videojuegos, pocas noticias son capaces de generar una onda de choque tan masiva como cualquier novedad relacionada con Grand Theft Auto. Y esta vez, la noticia no ha sido buena. Para los millones de fanáticos que contaban los días, las horas y los minutos para el lanzamiento de GTA VI, Rockstar Games ha soltado una bomba: el juego sufre un nuevo y doloroso retraso.

La fecha que ahora debemos marcar en rojo en nuestros calendarios es el 19 de noviembre de 2026. Sí, has leído bien: 2026. Una espera que se alarga y que pone a prueba la paciencia de la comunidad más fiel del gaming.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Un nuevo retraso que cae como un balde de agua fría

La noticia llegó a través de un comunicado oficial de Rockstar Games, la mente maestra detrás de la saga. En un mensaje que buscaba calmar las aguas, la compañía pidió disculpas por alargar una espera que ya se sentía eterna. La razón, según explican, es la búsqueda de un nivel de perfección casi obsesivo.

Quieren entregar un juego que no solo cumpla, sino que destroce todas las expectativas. Este no es el primer tropiezo en el calendario de GTA VI. Originalmente previsto para otoño de 2025, fue pospuesto una primera vez a mayo de 2026, y ahora, este nuevo anuncio lo desplaza hasta finales de ese mismo año, sumando casi tres años completos desde su anuncio inicial hasta su posible lanzamiento.

La desarrolladora agradeció la paciencia de los fans y reiteró su entusiasmo por que los jugadores exploren Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida que servirá de escenario para esta nueva aventura, con un regreso a la tan esperada Vice City en su versión moderna. Sin embargo, para la comunidad, la noticia ha sido un golpe duro, generando una mezcla de frustración y, en menor medida, comprensión. Nadie quiere un juego roto, pero la espera se está convirtiendo en una verdadera prueba de lealtad.

La inversión y las expectativas más grandes de la historia

Para entender la magnitud de lo que Rockstar tiene entre manos, hay que hablar de cifras. Se estima que el presupuesto de desarrollo y marketing de Grand Theft Auto VI se encuentra en un rango de entre $1,500 y $2,000 millones de dólares, una cifra que lo convierte, de lejos, en el videojuego más caro jamás creado. Para ponerlo en perspectiva, su predecesor, GTA V, tuvo un coste combinado de “apenas” $265 millones de dólares. Esta inversión monumental solo se explica por las expectativas sin precedentes que rodean al título.

Han pasado más de diez años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V, un juego que, a día de hoy, sigue siendo el segundo más vendido de la historia y mantiene una popularidad masiva gracias a su modo online. Los fans no esperan una simple secuela; esperan una revolución. Las expectativas son altísimas y abarcan desde una inteligencia artificial para los NPCs (personajes no jugables) que les dé vida propia, hasta un mundo abierto dinámico y masivo. Se habla de una narrativa al estilo “Bonnie and Clyde” y de un nivel de realismo y libertad de acción nunca antes visto. La comunidad de jugadores espera que cada rincón de Vice City se sienta vivo y que las misiones ofrezcan múltiples formas de ser completadas, asegurando una rejugabilidad durante años.

¿Qué significa este retraso para Rockstar y los jugadores?

Este aplazamiento es un arma de doble filo. Para los jugadores, la noticia es amarga. La espera se prolonga y la incertidumbre crece, aunque muchos prefieren un lanzamiento pulido a uno apresurado y lleno de errores. Para Rockstar Games, supone más tiempo para perfeccionar su obra magna, pero también una presión que no deja de aumentar. Cada mes extra de desarrollo eleva los costos y las expectativas a un nivel aún más estratosférico.

Además, este retraso se produce en un contexto complicado para la compañía. Recientemente, Take-Two, la empresa matriz de Rockstar, despidió a decenas de empleados en sus estudios del Reino Unido, lo que ha generado protestas y acusaciones de prácticas antisindicales. Este clima interno añade una capa de complejidad al ya de por sí titánico desarrollo del juego.

