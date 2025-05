GTA VI podría convertirse en una pesadilla para tu billetera

Grand Theft Auto VI es, sin duda, uno de los juegos más esperados de la década. Rockstar Games ha mantenido en secreto muchos detalles, pero lo que más preocupa a la comunidad no es la historia, ni los gráficos, ni siquiera el mapa: es el precio.

Aunque no hay confirmación oficial, varios informes sugieren que GTA VI podría tener un precio de lanzamiento que ronde los 100 euros o dólares en su versión estándar. Sí, has leído bien: 100. Y eso no incluye las posibles ediciones de lujo o coleccionista, que podrían superar fácilmente los 150 o incluso 200 euros, dependiendo de los contenidos extra incluidos, como contenido exclusivo, monedas virtuales, acceso anticipado, entre otros beneficios.

Este posible precio ubicaría a GTA VI a la par de títulos que tradicionalmente solo ofrecen ediciones premium a esos costos, como las versiones Ultimate de Call of Duty, FIFA o Red Dead Redemption 2. Y lo más preocupante es que podría marcar el inicio de una nueva era en los precios de los videojuegos.

¿Por qué GTA VI podría costar tanto?

El razonamiento detrás de este incremento parece estar vinculado al coste de producción, que sería el más alto jamás registrado en la industria del gaming. Diversas fuentes apuntan a que el desarrollo de GTA VI ha superado los 2.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el videojuego más caro de todos los tiempos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más del doble de lo que costó desarrollar Cyberpunk 2077 o Red Dead Redemption 2.

Además, el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha declarado en varias ocasiones que el precio de un juego debe reflejar el valor de la experiencia que ofrece. Es decir, si el juego te mantiene entretenido durante cientos de horas, entonces “vale” pagar más. Aunque esa lógica puede sonar razonable desde el punto de vista empresarial, para muchos jugadores suena a una excusa para subir los precios sin freno.

Otro factor es la tendencia de la industria a lanzar juegos AAA con precios cada vez más elevados. Ya hemos visto cómo títulos recientes para PlayStation 5 y Xbox Series X|S han llegado al mercado con precios de 80 o 90 euros. En ese sentido, GTA VI podría ser el siguiente gran paso… o el gran salto.

Una mala noticia para los jugadores

El impacto de este posible aumento de precio no se limita solo a GTA VI. Si el juego tiene éxito con ese precio —y todo apunta a que lo tendrá—, otras empresas podrían tomar nota y normalizar los 100 euros como nuevo estándar para juegos triple A.

Esto sería especialmente grave en países donde el poder adquisitivo es más bajo o donde los videojuegos ya tienen un sobreprecio por impuestos o distribución. La barrera económica para entrar a ciertos juegos podría volverse aún más restrictiva, haciendo que muchos jugadores se queden fuera de experiencias importantes por simple falta de presupuesto.

A eso hay que sumar la posibilidad de que Rockstar divida el contenido: es decir, lanzar la historia principal por un lado y el modo online por otro, tal como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Si eso ocurre, es probable que los jugadores tengan que pagar más de una vez para disfrutar del juego completo.

Y ojo: esto también afecta a quienes prefieren esperar ofertas. Si el precio base sube, los descuentos en temporadas como Black Friday o rebajas de verano seguirán siendo proporcionales al precio original, haciendo que incluso “las gangas” sean más caras.

Para muchos, la emoción por GTA VI ahora viene acompañada de un toque de preocupación. Porque más allá de lo increíble que pueda ser el juego, la verdadera pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por él?

