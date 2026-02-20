Pokémon Day 2026: FireRed y LeafGreen llegarán a la Nintendo Switch

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja regresan a la Nintendo Switch para celebrar por todo lo alto el 30 aniversario de la franquicia más querida del mundo de los videojuegos. Sí, leíste bien, los clásicos de Game Boy Advance están de vuelta y llegan con gráficos actualizados el próximo 27 de febrero de 2026, justo en el Pokémon Day.

Pokémon FireRed y LeafGreen llegan a la Nintendo Switch: todo lo que sabemos

La noticia cayó como bomba entre la comunidad de Nintendo pues Pokémon FireRed Version y Pokémon LeafGreen Version aparecieron en la sección “Próximamente” de la Nintendo eShop, confirmando oficialmente su llegada a la Nintendo Switch. No estamos hablando de un rumor ni de una filtración dudosa pues Nintendo y The Pokémon Company lo han hecho oficial.

Ambos títulos estarán disponibles en formato digital a un precio de $19.99 dólares cada uno, y ya se pueden reservar desde la eShop. Eso sí, hay un detalle interesante y es que los juegos se venderán por separado y no formarán parte del catálogo de Nintendo Switch Online, lo que significa que tendrás que comprarlos como cualquier otro juego de la tienda digital. Una decisión curiosa, pero que tiene sentido si consideramos que Nintendo quiere darles un tratamiento especial.

¿Y qué traen de nuevo? Pues además de la experiencia completa que ya conocíamos del juego original de GBA, esta versión incluye las Islas Sevii, una zona de contenido adicional que amplía enormemente la aventura y que no estaba presente en los Pokémon Rojo y Azul originales. También podrás visitar el Pokémon Wireless Club para intercambiar, luchar y chatear con otros jugadores mediante conexión inalámbrica local. Y por si fuera poco, se ha confirmado que contarán con soporte para Pokémon HOME próximamente, así que podrás transferir tus Pokémon capturados a la plataforma donde se reúnen todas tus criaturas.

Otro punto que ha emocionado a los fans es que los gráficos han sido actualizados en comparación con la versión original de Game Boy Advance. No estamos ante un simple port pues se trata de una versión remasterizada que mantiene la esencia del juego pero con una capa visual renovada, ideal para quienes quieran revivir la nostalgia con un toque moderno y para las nuevas generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de recorrer Kanto en estos clásicos.

El Pokémon Day 2026 y los 30 años de una franquicia legendaria

El 27 de febrero de 2026 no es una fecha cualquiera. Ese día se celebra el Pokémon Day, la fecha que conmemora el lanzamiento original de Pokémon Rojo y Verde en Japón allá por 1996. Pero este año es todavía más especial porque marca el 30 aniversario de Pokémon, tres décadas de una franquicia que se convirtió en un fenómeno cultural global y que sigue más vigente que nunca.

Para celebrarlo, The Pokémon Company emitirá un Pokémon Presents ese mismo día, con una duración estimada de 25 minutos. Los juegos estarán disponibles tras la conclusión de esa presentación. Los horarios confirmados para Latinoamérica y España son los siguientes:

México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua : 8:00 AM



: 8:00 AM Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Perú : 9:00 AM



: 9:00 AM Bolivia, República Dominicana y Venezuela : 10:00 AM



: 10:00 AM Argentina, Chile y Uruguay : 11:00 AM



: 11:00 AM España (Península y Baleares) : 3:00 PM



: 3:00 PM Estados Unidos: 6:00 AM PT / 9:00 AM ET

La presentación se podrá seguir a través del canal oficial de Pokémon en YouTube, así que ya puedes programar tu alarma para no perderte ni un segundo. Se espera que durante el Pokémon Presents se anuncien más sorpresas relacionadas con el futuro de la franquicia en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Por qué Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja siguen siendo imprescindibles

Para los que no lo sepan, Pokémon FireRed y LeafGreen son remakes de los juegos originales Pokémon Rojo y Verde, lanzados originalmente para Game Boy Advance en 2004. Fueron los primeros remakes mejorados dentro de la saga y marcaron un antes y un después al demostrar que revisitar Kanto con mejoras visuales y de calidad de vida era una fórmula ganadora.

La aventura te pone en la piel de un joven entrenador que recorre la región de Kanto, capturando Pokémon, enfrentando a los Líderes de Gimnasio y tratando de completar la Pokédex en su camino a convertirse en Campeón de la Liga Pokémon. Es la esencia pura de lo que hizo grande a Pokémon, sin complicaciones innecesarias pero con toda la profundidad estratégica que los fans adoran.

La decisión de relanzar estos títulos para la Switch tiene un enorme valor simbólico ya que Pokémon celebra sus 30 años volviendo a donde todo empezó, a Kanto. Y hacerlo con gráficos remasterizados y la posibilidad de llevar tus Pokémon a HOME lo convierte en el regalo perfecto tanto para los veteranos que crecieron con estos juegos como para los más jóvenes que están descubriendo la magia de Pokémon por primera vez.

