Los 5 empleos bien remunerados y con menos probabilidades de ser reemplazados por la IA

En los últimos meses, muchas empresas han anunciado despidos masivos tras la incorporación de la inteligencia artificial a sus operaciones, por lo que actualmente profesionales de diversas áreas se preguntan si en algún momento serán reemplazados por estos sistemas.

Aunque la ola de recortes de puestos de trabajo se está llevando a cabo mayormente en el sector tecnológico, puede que la automatización de ciertas actividades laborales se amplíe a otros sectores del mercado laboral.

No obstante, según un análisis publicado recientemente por Resume Genius, evalúa cuáles son los empleos que están siendo bien remunerados y que en un futuro tienen muy baja probabilidad de ser reemplazados por la IA.

De acuerdo con Resume Genius, estos trabajos no solo están teniendo fuerte demanda, sino que además a largo plazo cuentan con seguridad laboral y en algunos casos los salarios son de seis cifras.

Los empleos que no serán reemplazados aún por la IA:

Gerente de Servicios Médicos y de Salud: con un salario anual de $117,960 y crecimiento de empleo del 23% entre el 2024-2034, el riesgo de sustituir por IA es del 16%.

Veterinario: Actualmente, el salario anual ronda los $125,000, y el crecimiento estimado de empleo es del 10% entre el 2024-2034, con un riesgo de sustituirse por IA del 7%.

Enfermero/a especialista: Los trabajadores en esta área perciben un salario anual promedio de $132,050, con un crecimiento estimado del empleo para el 2024-2034 del 35% y riesgo de que la IA suplante empleos del 0%.

Asistente médico: El salario anual promedio es de $133,260, con crecimiento estimado del empleo del 20% entre el 2024-2034, y un riesgo de que la IA suplante empleos del 0%.

Científico de investigación en informática e información: con un salario anual medio de $140,910, un crecimiento estimado del empleo entre 2024-2034 del 20% y un riesgo de que la IA suplante empleo del 31%.

La razón por la que estos tipos de empleo no pueden ser reemplazados en la actualidad por la IA es porque algunos, para llevarse a cabo, se basan en pensamiento abstracto o resoluciones de problemas que son difíciles de automatizar hoy en día; incluso muchos requieren también de destrezas manuales o habilidades interpersonales, aunque no se puede ignorar que, indiferentemente del sector laboral, ningún trabajo llega a ser completamente inmune al cambio tecnológico.

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