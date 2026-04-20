Meta anuncia el recorte de 8,000 puestos de trabajo para este mes

Recientemente, a través de un comunicado, la compañía enfocada en redes sociales y desarrollo del metaverso, Meta, anunció una primera ola de despidos con el recorte de aproximadamente 8,000 puestos de trabajo, cerca del 10% de su plantilla.

De acuerdo con la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, los despidos comenzarán a partir del próximo 20 de mayo y anticipan que habrá otros recortes de plantillas a mediados de este año y el próximo.

Los despidos programados por Meta para este año serán los más grandes que ha llevado a cabo la empresa desde 2022-2023, cuando realizó un proceso de reestructuración, el cual denominó “el año de la eficiencia”, despidiendo a 21,000 trabajadores.

Durante ese período, las acciones de Meta, fundada por Mark Zuckerberg estaban en picada y la empresa luchaba por un sólido crecimiento. Actualmente, la compañía se encuentra en mejor posición financiera, con acciones disparándose por encima del 3%, generando incluso el año pasado más de $200.000 millones de dólares en ingresos, además de una fuerte inversión en inteligencia artificial.

Esto ha llevado también a que la compañía reorganice a los equipos de la división Reality Labs para una nueva organización de “IA Aplicada”, la cual estará encargada del desarrollo de agentes de IA, además de que una parte de los empleados serán transferidos a Meta Small Business.

Meta no es la única compañía en el sector tecnológico que este año ha realizado recortes en sus puestos de trabajo. El gigante de comercio electrónico, Amazon, despidió a unos 30,000 empleados en los últimos meses; según Layoffs.fyi, hasta la fecha se han eliminado cerca de 73,212 puestos de trabajo tan solo en el sector tecnológico a nivel mundial, destaca el sitio web.

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