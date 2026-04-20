Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección ejecutiva en septiembre; John Ternus toma el cargo

Con un comunicado publicado este lunes, Apple cerró el ciclo de uno de los liderazgos más largos y rentables de la historia corporativa reciente. Tim Cook dejará la dirección ejecutiva el 1 de septiembre de 2026. Su sucesor ya tiene nombre y apellido: John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien lleva 25 años en la compañía y ha supervisado buena parte del hardware que convirtió a Apple en lo que es hoy.

Cook no desaparece: asumirá el cargo de executive chairman, con funciones de representación ante reguladores y gobiernos de todo el mundo.

La sucesión fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración. Arthur Levinson, presidente no ejecutivo durante 15 años, pasará a ser director independiente principal. Ternus se integrará formalmente al consejo el mismo 1 de septiembre.



Quién toma el mando

Ternus tiene 50 años y entró a Apple en 2001 como ingeniero de producto. Es graduado en ingeniería mecánica de la Universidad de Pensilvania y pasó, antes de Apple, por una startup de realidad virtual donde trabajó como ingeniero mecánico. Fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013 y ascendió a vicepresidente sénior en 2021. Bajo su liderazgo se desarrollaron el MacBook Neo y el iPhone Air, la variante ultrafina de la línea iPhone 17, además de múltiples generaciones de iPhone, iPad, Mac y AirPods.

John Ternus, próximo CEO de Apple.

En enero de 2026, Apple le asignó también la supervisión del equipo de diseño, un cargo que históricamente había sido responsabilidad directa del CEO. Visto hoy, ese movimiento era la señal más clara de lo que se estaba preparando.

Ternus señaló en el comunicado que trabajó bajo Steve Jobs y tuvo a Cook como mentor, una manera de inscribirse en la línea de sucesión sin proclamarla. Cook, por su parte, lo describió como alguien con “la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad”.

Lo que Cook deja

Cuando asumió en agosto de 2011, semanas después de que Jobs anunciara su renuncia, Apple valía aproximadamente 350,000 millones de dólares. Hoy su capitalización supera los 4 billones, un crecimiento de más del 1,000%. Los ingresos anuales pasaron de 108,000 a más de 416,000 millones en el año fiscal 2025. La división de servicios (iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV) superó los 100,000 millones de dólares anuales. La base instalada llegó a 2,500 millones de dispositivos activos.

Quizá la marca más profunda de la gestión de Cook fue aumentar la capacidad operativa de Apple: rehízo la cadena de suministro global y llevó el tiempo de rotación de inventarios de varios meses a cinco días. El precio de la acción se multiplicó unas 20 veces durante su gestión, frente a seis veces del S&P 500 en el mismo período. Las acciones cayeron más del 2% en operaciones fuera de horario tras conocerse el anuncio.

El reto principal que enfrentará John Ternus

Ternus asume en el momento en que Apple acumula su mayor rezago en inteligencia artificial: retrasó el relanzamiento de Siri con IA y terminó integrando Gemini de Google en el iPhone, generando dependencia de un competidor directo. John Giannandrea, el responsable de IA, fue uno de varios ejecutivos que dejaron la compañía en los meses previos. El perfil de Ternus, construido en hardware y producto físico, no coincide de forma directa con lo que exige ese terreno.

A todo esto se suma un episodio que el anuncio no puede borrar: el 17 de marzo, hace apenas 34 días, Cook desmintió en Good Morning America los rumores sobre su salida. Apple describe hoy el proceso como una planificación de largo plazo. Esas dos versiones no se contradicen necesariamente, pero revelan con precisión cómo la compañía administra la información cuando algo importante está en marcha.

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