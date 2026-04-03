John Ternus: el hombre que podría ser el próximo CEO de Apple tras Tim Cook

Si hay un nombre que no para de sonar en torno al futuro de Apple ese es el de John Ternus. El actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple se ha convertido en el candidato número uno para suceder a Tim Cook al frente de la compañía más valiosa del planeta. Pero, ¿quién es realmente este ejecutivo que podría cambiar la historia de Apple?

De nadador universitario a ingeniero de los productos más icónicos del mundo

La historia de Ternus empieza lejos de Silicon Valley. John Ternus se graduó en 1997 con un título en ingeniería mecánica de la Universidad de Pennsylvania, donde también destacó como nadador competitivo de primer nivel. No es un dato menor: en 1994 ganó los 50 metros de estilo libre y el medley de 200 metros representando al equipo de natación de la UPenn, y su nombre figura hasta hoy como un “ganador histórico de letras” del programa atlético de la universidad. Un tipo que gana en la piscina y en el laboratorio al mismo tiempo.

Antes de llegar a Apple, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems, una empresa pionera en tecnología de realidad virtual. Allí diseñó cascos para sistemas de simulación, lo que le dio una experiencia valiosa con tecnologías emergentes de interfaz humano-máquina. Esa obsesión con el hardware de vanguardia fue, casi con seguridad, la que llamó la atención de Apple.

Ternus se unió a Apple en 2001 como parte del equipo de diseño de producto, trabajando primero en el Apple Cinema Display. Desde ese primer día, fue escalando posiciones de forma constante y silenciosa. En 2013 fue ascendido a vicepresidente de ingeniería de hardware, supervisando el desarrollo de productos como el iPad, los AirPods y el Mac. Luego, en 2020, asumió también la dirección de ingeniería del iPhone, y en 2021 fue promovido al rango de vicepresidente sénior, entrando de lleno al equipo ejecutivo de Apple. En otras palabras: lleva más de dos décadas construyendo los productos que millones de personas usan todos los días.

El movimiento que lo cambió todo: Ternus se convierte en “patrocinador ejecutivo” del diseño

El verdadero salto al estrellato de Ternus llegó a finales de 2025, cuando Tim Cook le asignó de forma silenciosa la supervisión del equipo de diseño de Apple. Esto no es un detalle menor: hasta ese momento, ese rol tan cargado de simbolismo en Apple —la empresa que cambió el diseño tecnológico para siempre— había estado en manos del propio CEO o de leyendas como Jony Ive.

Según informó Mark Gurman de Bloomberg, Ternus actúa ahora como “executive sponsor” del área de diseño. Esto significa que es el puente entre los equipos creativos y la cúpula directiva, y que participa en las decisiones de estrategia de diseño de toda la compañía. Los equipos de diseño ya no reportan al área de diseño de forma autónoma, sino directamente a Ternus, lo que representa un giro histórico en la cultura interna de Apple.

Este movimiento es exactamente el tipo de preparación que precede a un relevo de liderazgo. Ampliar las responsabilidades de un ejecutivo, hacerlo visible ante los equipos más sensibles de la empresa y colocarlo como intermediario con el CEO son señales clásicas de que alguien está siendo preparado para tomar las riendas.

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