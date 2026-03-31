Apple retiró 14 productos de su tienda en marzo: lo que debes saber antes de comprar uno

Marzo de 2026 fue un mes histórico para Apple, y no solo por los lanzamientos que llenaron titulares en todo el mundo. Mientras la compañía presentaba una avalancha de hardware nuevo, también se despedía silenciosamente de una larga lista de dispositivos que hasta ahora estaban disponibles en su tienda oficial. En total, Apple dejó de vender 14 productos a través de la App Store durante este mes, y si estabas pensando en adquirir alguno de ellos con descuento, las malas noticias son que ya no podrás hacerlo directamente desde Apple. Tendrás que recurrir a terceros como Amazon o eBay para encontrarlos.

Lo más llamativo de esta oleada de descontinuaciones es que, en su gran mayoría, responden a una lógica sencilla pero poderosa: llegó una nueva generación y la anterior quedó obsoleta. Un salto de chips, una mejora en rendimiento, y el modelo anterior desaparece del catálogo oficial casi sin hacer ruido. Así funciona Apple, y así lleva funcionando desde hace décadas. Pero en esta ocasión, hay algunos casos que van mucho más allá de una simple renovación de línea.

Los productos reemplazados por su nueva generación

La lista de dispositivos discontinuados que sí tienen un sucesor directo es la más extensa, y en todos los casos el patrón es el mismo: llegó un chip más potente y el modelo anterior fue retirado.

Entre los más destacados están:

iPhone 16e , reemplazado por el nuevo iPhone 17e

, reemplazado por el nuevo iPhone 17e iPad Air de 11 pulgadas con chip M3 , sustituido por la versión con M4

, sustituido por la versión con M4 iPad Air de 13 pulgadas con chip M3 , también reemplazado por su versión M4

, también reemplazado por su versión M4 MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chip M4 , que dan paso a los nuevos modelos con chip M5

, que dan paso a los nuevos modelos con MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M4 Pro y M4 Max , reemplazados por versiones con M5 Pro y M5 Max

, reemplazados por versiones con Apple Studio Display (2022) , relevado por el nuevo Studio Display 2026 y el Studio Display XDR

, relevado por el nuevo Studio Display 2026 y el Studio Display XDR AirPods Max con USB-C, sustituidos por los nuevos AirPods Max 2

En todos estos casos, si quieres el modelo anterior —quizás porque su precio baja en el mercado de segunda mano o en plataformas como Amazon— tendrás que buscarlo fuera de la tienda oficial de Apple. No es el fin del mundo, pero sí es algo que debes tener muy en cuenta antes de tomar una decisión de compra.

Productos descontinuados sin reemplazo

Aquí es donde la cosa se pone interesante, y un poco triste para ciertos usuarios. No todos los productos descontinuados en marzo tienen un sucesor oficial, y eso dice mucho sobre hacia dónde va Apple.

El caso más sonado es el del Mac Pro, el equipo de escritorio más potente de la compañía, que fue definitivamente retirado del mercado. Apple decidió que el Mac Studio —ahora disponible con chips M3 Ultra y M4 Max— ya cubre ese segmento de usuarios profesionales que antes dependían del Mac Pro. Aunque es una decisión que tiene cierta lógica interna, no deja de ser una ruptura significativa con toda una línea de producto con décadas de historia.

El otro caso que generó revuelo fue el del Pro Display XDR, el monitor de 32 pulgadas y resolución 6K que Apple lanzó en 2019. Su “sucesor espiritual”, el nuevo Studio Display XDR, es técnicamente impresionante —con tecnología mini LED y tasas de refresco más altas— pero solo ofrece 27 pulgadas y resolución 5K. Para muchos profesionales del diseño y la edición de video, ese salto hacia atrás en tamaño y resolución es difícil de digerir.

Y hay un tercer caso peculiar: Apple dejó de vender la configuración de mayor RAM del Mac Studio, específicamente la versión con 512 GB de memoria unificada. Según los reportes, esto no fue una decisión estratégica, sino un problema de suministro relacionado con la escasez global de memoria RAM provocada por la demanda de servidores de inteligencia artificial. Es raro ver a Apple incapaz de vender su producto más caro, pero el contexto tecnológico global está haciendo de las suyas.

¿Dónde comprar estos productos ahora?

Si después de leer todo esto sigues interesado en hacerte con alguno de estos dispositivos descontinuados, bien sea porque buscas una ganga o porque prefieres el modelo anterior por alguna razón específica, la respuesta está en el mercado de terceros.

Plataformas como Amazon, eBay o incluso tiendas de tecnología reacondicionada serán tus mejores aliadas. En muchos casos, los precios caen significativamente justo después de que Apple retira un producto del mercado, lo que puede ser una oportunidad de oro para quienes no necesitan lo último y lo más potente.

Solo ten en cuenta algunos puntos clave:

Verifica el estado del producto antes de comprar, especialmente en eBay donde abunda el mercado de segunda mano

antes de comprar, especialmente en eBay donde abunda el mercado de segunda mano Confirma que el dispositivo sea compatible con las últimas versiones de software de Apple que vayas a necesitar

con las últimas versiones de software de Apple que vayas a necesitar Compara precios entre distintas plataformas antes de decidirte, ya que la variación puede ser considerable

entre distintas plataformas antes de decidirte, ya que la variación puede ser considerable Si optas por un Mac Pro o Pro Display XDR descontinuados, asegúrate de que el vendedor sea de confianza y tenga buenas reseñas

Marzo de 2026 quedará en los registros como el mes en que Apple renovó casi toda su línea de hardware de golpe. Los que salieron ganando son quienes compraron los nuevos modelos con chips M5. Los que se quedaron con las ganas de un Mac Pro o un Pro Display XDR tendrán que conformarse con lo que ofrezca el mercado de segunda mano. Y eso, para la filosofía de Apple, es ya una novedad en sí misma.

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