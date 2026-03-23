MacBook Neo vs MacBook Air M5: cómo saber cuál de las dos realmente te conviene en 2026

Si estás pensando en comprar una nueva portátil este año, Apple te puso frente a una decisión muy interesante. La llegada de la MacBook Neo abrió la puerta a un modelo mucho más accesible dentro del ecosistema Mac, mientras que la MacBook Air M5 aparece como la alternativa lógica para quien necesita más músculo sin irse al precio de una MacBook Pro.

La pregunta importante no es cuál suena más nueva o cuál se ve más bonita. La pregunta real es qué tipo de usuario eres, cuánto piensas exigirle a tu próxima laptop y si de verdad necesitas potencia extra o simplemente quieres una máquina confiable para el día a día. En muchos casos, precio termina siendo el gran punto de partida, pero no debería ser el único criterio.

Por qué la MacBook Neo está llamando tanto la atención

Apple presentó la MacBook Neo a comienzos de marzo de 2026 como su laptop más asequible hasta ahora, con un precio inicial de $599 dólares, un movimiento que cambió por completo la conversación alrededor de las Mac para estudiantes y usuarios que antes veían estos equipos como algo demasiado caro. Solo por ese dato ya se entiende por qué tanta gente empezó a mirar este modelo con interés.

Pero la Neo no se queda solo en el precio. Apple la diseñó con chasis de aluminio, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, brillo de 500 nits y un peso de 2.7 libras, una combinación que la vuelve atractiva para llevarla a clases, a la oficina o simplemente moverte con ella durante todo el día. Es decir, no parece una laptop “barata” en el mal sentido, sino una Mac recortada con bastante inteligencia.

La gran sorpresa está en el procesador. En vez de usar unchip de la serie M, Apple montó un A18 Pro, el mismo apellido que ya conocíamos en sus dispositivos de gama alta, y lo acompaña con soporte para Apple Intelligence en las tareas compatibles. Traducido al uso real, eso significa que la MacBook Neo puede mover sin drama navegación web, trabajo en documentos, videollamadas, streaming y productividad básica con bastante soltura.

También hay pequeños detalles de diseño que pueden inclinar la balanza para algunos usuarios. Reportes iniciales destacan que este modelo evita el notch en pantalla y utiliza marcos un poco más gruesos, algo que para muchos no es una desventaja, sino una decisión visual más limpia y simétrica. Si tu rutina gira alrededor de Chrome o Safari, Google Docs, Word, Netflix, correo, redes sociales y edición ligera, la Neo tiene muy buena pinta como compra de entrada.

Cuándo la MacBook Air M5 tiene más sentido que la Neo

La MacBook Air M5 es un dispositivo mucho más robusto en términos de capacidades para llevar a cabo tareas pesadas que requieren mayor potencia Crédito: Apple | Cortesía

Ahora bien, no todo el mundo debería correr a comprar la opción más barata. La MacBook Neo parte con 256 GB de almacenamiento y, en su configuración base, ni siquiera incluye Touch ID, aunque Apple permite subir a una versión con 512 GB y lector de huellas pagando $100 dólares más. Ese detalle por sí solo ya te obliga a pensar en cuánto espacio usas realmente y qué tanto valoras la comodidad del desbloqueo biométrico.

Ahí es donde la MacBook Air M5 empieza a justificarse mejor. Los reportes sobre su lanzamiento apuntan a un precio inicial de $1,099 dólares y a un enfoque claramente más ambicioso, con chip M5, 16 GB de memoria unificada de base y 512 GB de almacenamiento desde la configuración inicial. En otras palabras, no juega en la misma liga que la Neo, aunque tampoco obliga a subir al terreno mucho más caro de una Pro.

La diferencia se nota sobre todo cuando tu trabajo deja de ser básico. Si editas fotos con frecuencia, produces video, trabajas con muchas pestañas abiertas, haces multitarea pesada o quieres comprar una portátil que se mantenga cómoda durante varios años, la Air M5 ofrece un margen mucho más amplio. Para ese perfil, la palabra clave no es ahorro, sino potencia.

También es una opción más lógica para quien vive de crear contenido o depende de la laptop para jornadas largas. La MacBook Air M5 fue presentada con una autonomía de hasta 18 horas y con un enfoque de rendimiento superior sin sacrificar el formato delgado que caracteriza a la familia Air. Es justamente esa mezcla la que la vuelve tan atractiva para quienes quieren más, pero todavía no necesitan una MacBook Pro.

Cómo decidir cuál comprar sin arrepentirte después

La mejor compra no siempre es la más barata ni la más poderosa. La mejor compra es la que se ajusta a tu trabajo, a tus hábitos y al tiempo que esperas conservar el equipo. Ese es el criterio que debería mandar por encima del entusiasmo inicial.

La MacBook Neo tiene sentido si tu uso será principalmente estudiar, navegar, redactar, ver contenido, administrar correos, usar apps de oficina y resolver tareas diarias sin complicarte demasiado. En ese escenario, su relación entre costo, diseño y experiencia general es muy difícil de ignorar.

La MacBook Air M5, en cambio, tiene más lógica si ya sabes que vas a pedirle bastante más a tu portátil desde el primer día o si quieres comprar una sola vez y olvidarte del tema por varios años. No es la opción económica, pero sí puede ser la más inteligente para quien necesita un equipo más preparado desde el arranque.

Dicho de forma simple, la MacBook Neo puede ser una compra excelente para muchísima gente porque baja la barrera de entrada al mundo Mac sin renunciar a una experiencia moderna. Pero si tú estás buscando mayores capacidades y no quieres pagar lo que cuesta una MacBook Pro, entonces la MacBook Air M5 probablemente sea el punto más equilibrado de todo el catálogo.

Sigue leyendo:

• MacBook Neo: Cómo es la primera portátil económica de Apple ideal para el día a día

• iPhone 17e y MacBook Neo cuánto cuesta entrar al ecosistema Apple si tienes un presupuesto ajustado

• La calificación de iFixit confirma el gran cambio de la MacBook Neo