iPhone 17e y MacBook Neo cuánto cuesta entrar al ecosistema Apple si tienes un presupuesto ajustado

Si siempre has usado Android o Windows seguramente te has preguntado alguna vez cuánto dinero necesitas para dar el salto definitivo al ecosistema Apple. Históricamente los productos de la manzana mordida han tenido precios prohibitivos para muchas personas. Sin embargo este año la compañía decidió cambiar las reglas del juego por completo.

Apple acaba de presentar dos dispositivos que buscan conquistar a los usuarios con un presupuesto ajustado. Se trata de equipos de entrada que buscan ofrecer una experiencia fluida sin tener que gastar una fortuna. Estos nuevos lanzamientos representan la oportunidad perfecta para probar las ventajas de la integración entre dispositivos Apple.

Aunque no ofrecen la experiencia de usuario más premium del mercado sí son una opción ideal para adentrarse al ecosistema. Si vienes de usar Windows y Android notarás rápidamente cómo estos equipos se comunican entre sí de forma natural. Podrás copiar un texto en tu celular y pegarlo en tu computadora casi por arte de magia.

Cuánto cuesta entrar al ecosistema Apple hoy

Para tener la experiencia completa necesitas al menos un teléfono inteligente y una computadora portátil. Si compras las versiones más básicas del nuevo iPhone 17e y de la MacBook Neo tendrás que desembolsar un total de $1,198 dólares. Este monto resulta sorprendentemente competitivo si lo comparamos con generaciones anteriores.

Ambos dispositivos tienen un precio de salida de 599 dólares cada uno en Estados Unidos. Se trata de un costo bastante agresivo que busca robarle cuota de mercado a los fabricantes de Android y a las computadoras portátiles tradicionales. Por menos de $1,200 dólares obtienes un equipo de trabajo y un celular de última generación.

Este presupuesto te permite acceder a las funciones de continuidad que hacen tan famosa a la marca. Podrás usar tu celular como cámara web para tus videollamadas o transferir archivos en segundos sin usar cables. Es una inversión inteligente para quienes buscan estabilidad y actualizaciones garantizadas por varios años.

La estrategia de la empresa californiana es clara al ofrecer precios más accesibles. Quieren que los usuarios de otras plataformas prueben sus sistemas operativos y se queden atrapados en su red de servicios. Una vez que experimentas la comodidad de este ecosistema resulta muy difícil volver atrás.

El nuevo iPhone 17e y todo lo que ofrece

El iPhone 17e es un teléfono inteligente diseñado para durar muchos años. Esta versión básica cuenta con 256GB de almacenamiento interno por $599 dólares . Es una capacidad excelente para guardar miles de fotos y videos en alta resolución sin preocuparte por el espacio disponible. El equipo está disponible en colores negro, blanco y un suave tono rosa .

En su interior lleva el potente procesador A19 que garantiza un rendimiento excepcional en el día a día . Podrás jugar títulos exigentes o usar herramientas de inteligencia artificial sin que el teléfono sufra retrasos . Además incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas protegida por Ceramic Shield 2 para mayor resistencia ante caídas .

Su apartado fotográfico destaca gracias a una cámara Fusion de 48 megapíxeles . Este lente te permite capturar retratos impresionantes y grabar videos en resolución 4K con tecnología Dolby Vision . Incluso funciona como un telefoto óptico de dos aumentos para acercarte a la acción sin perder nada de calidad en tus fotografías de viajes o eventos .

La batería del iPhone 17e está optimizada para durar todo el día con un uso normal . También soporta carga rápida mediante cable USB-C y es compatible con el sistema MagSafe para carga inalámbrica de hasta 15W . Esto significa que podrás acoplar billeteras o soportes magnéticos en la parte trasera del celular de forma muy segura.

Por otro lado este celular incluye funciones de seguridad satelital muy avanzadas . Si te quedas sin cobertura en medio de la carretera podrás enviar mensajes de texto o pedir asistencia vial usando la conexión por satélite . Es una característica que aporta mucha tranquilidad cuando sales de excursión o viajas por zonas remotas.

MacBook Neo como la mejor puerta de entrada

La MacBook Neo llega con un precio por debajo de los $600 dólares lo que la hace ideal para presupuestos ajustados Crédito: Apple | Cortesía

La MacBook Neo es la computadora portátil más accesible que Apple ha creado hasta la fecha. Por solo $599 dólares te llevas un equipo fabricado en aluminio resistente y muy ligero. Pesa poco más de un kilo y puedes elegirla en colores muy atractivos como rubor, índigo, plata y cítrico. Es perfecta para llevarla en la mochila.

Esta computadora cuenta con una hermosa pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas. Su brillo y resolución superan a la mayoría de las computadoras portátiles de la competencia en este rango de precios. Ver películas o editar fotografías se convierte en un verdadero placer visual gracias a su capacidad para mostrar mil millones de colores diferentes.

El verdadero cerebro de la MacBook Neo es el chip A18 Pro. Este procesador ofrece un rendimiento sobresaliente para tareas cotidianas como navegar por internet o redactar documentos. La computadora no tiene ventiladores internos por lo que funciona de manera completamente silenciosa sin importar cuánto la exijas durante tu jornada laboral.

La autonomía es otro de sus puntos más fuertes y atractivos. Apple promete hasta 16 horas de batería con una sola carga. Podrás salir de casa sin el cargador y trabajar desde una cafetería durante todo el día sin preocupaciones. Cuenta también con dos puertos USB-C para conectar accesorios o un monitor externo de forma rápida.

Finalmente el equipo viene con macOS Tahoe preinstalado de fábrica. Este sistema operativo incluye herramientas de Apple Intelligence que te ayudarán a resumir textos o traducir idiomas en tiempo real. Todo esto complementado con una cámara frontal de 1080p y micrófonos de alta calidad para que luzcas impecable en todas tus reuniones virtuales.

