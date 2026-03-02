Apple presenta el iPhone 17e: doble almacenamiento y el mismo precio de siempre

Apple acaba de anunciar oficialmente el iPhone 17e, el nuevo integrante más accesible de la familia iPhone 17, y viene con una noticia que muchos usuarios estaban esperando. Comienza desde 256GB de almacenamiento, el doble que su predecesor, sin cambio alguno en el precio de entrada. Si eres de los que constantemente recibe el aviso de “almacenamiento casi lleno”, este teléfono fue diseñado pensando en ti.

El comunicado de Apple confirma que el dispositivo estará disponible a partir del 11 de marzo de 2026, con preventa desde el 4 de marzo, en más de 70 países, incluyendo México, España y Estados Unidos .

Un diseño premium que va más allá de lo esperado

La certificación IP68 garantiza que el iPhone 17e pueda sumergirse en agua sin ningún problema Crédito: Apple | Cortesía

El iPhone 17e llega con un acabado mate de aluminio aeroespacial y una resistencia mejorada que lo hace digno de su apellido. Cuenta con certificación IP68, lo que significa que puede sumergirse hasta 6 metros durante 30 minutos sin problemas . Nada de tratar el teléfono como si fuera de cristal fino.

La pantalla es uno de sus puntos más destacados. Un display Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con tecnología OLED, capaz de alcanzar hasta 1,200 nits de brillo pico HDR, ideal para ver contenido bajo el sol sin que la pantalla se apague visualmente . Además, estrena el Ceramic Shield 2, que ofrece 3 veces mejor resistencia a rayones que la generación anterior, con un recubrimiento que reduce el brillo y los reflejos. El Face ID sigue presente para el desbloqueo seguro, junto con el botón de Acción para acceso rápido a funciones favoritas .

Especificaciones técnicas del iPhone 17e

En el apartado fotográfico, el iPhone 17e monta una cámara Fusion de 48MP que funciona como si fueran dos cámaras en una. Tiene un zoom óptico 2x de calidad, lo que te permite acercarte al sujeto sin perder detalle . Además, graba video en 4K con Dolby Vision a hasta 60 fps y en Audio Espacial para una experiencia inmersiva con AirPods o Apple Vision Pro.

El modo Retrato también recibe mejoras importantes. Ahora reconoce automáticamente personas, perros y gatos, guarda la información de profundidad y te permite convertir cualquier foto en un retrato con desenfoque después de haberla tomado . Muy útil para quienes siempre se arrepienten de no haber activado el modo antes del disparo.

En cuanto al rendimiento, el iPhone 17e viene equipado con el chip A19 de última generación, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, con una CPU de 6 núcleos que es hasta 2 veces más rápida que el iPhone 11. También incluye el nuevo módem celular C1X diseñado por Apple, que es hasta 2 veces más veloz que el C1 del iPhone 16e y consume un 30% menos energía que el módem del iPhone 16 Pro .

La batería no se queda atrás. Ofrece carga rápida por cable USB-C que lleva el dispositivo al 50% en aproximadamente 30 minutos. Además, es compatible con MagSafe y Qi2 para carga inalámbrica de hasta 15W, duplicando los 7.5W que ofrecía el iPhone 16e . Todo esto, combinado con iOS 26 y el eficiente A19, garantiza batería para todo el día.

Precio, colores y disponibilidad: lo que necesitas saber antes de comprarlo

El iPhone 17e llega en tres colores con acabado mate. Las opciones son negro, blanco y el nuevo rosa suave (soft pink), una opción elegante que seguramente será muy popular .

En cuanto al precio, el iPhone 17e parte desde $599 dólares para el modelo de 256GB, con una opción de pago de $24.95 al mes durante 24 meses. También estará disponible en 512GB para quienes necesiten más espacio. La buena noticia para quienes quieran cambiar su viejo iPhone es que Apple ofrece hasta $400 de crédito con operador al traer un iPhone 11, o hasta $599 de crédito con un iPhone 13 .

Las preventas arrancan el miércoles 4 de marzo a las 6:15 a.m. PST, y el teléfono llegará a tiendas el 11 de marzo. El iPhone 17e viene con iOS 26, que estrena el diseño Liquid Glass y potencia las funciones de Apple Intelligence, incluyendo Live Translation en español, Call Screening y Visual Intelligence en pantalla . Un dispositivo que promete mucho por un precio que, comparado con el resto de la línea iPhone 17, sigue siendo el más accesible del catálogo.

Sigue leyendo:

• iPhone 17 Pro y Pro Max: precio, cámaras y nuevo diseño premium

• iPhone 17: precio, características y todas las novedades del nuevo teléfono de Apple

• Apple recupera el primer puesto en ventas mundiales gracias al iPhone 17