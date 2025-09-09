iPhone 17: precio, características y todas las novedades del nuevo teléfono de Apple

Apple presentó este martes el tan esperado iPhone 17, marcando un nuevo capítulo en su ya impresionante ecosistema iOS. La compañía de Cupertino no decepcionó, lanzando una gama que incluye avances tecnológicos en cámaras, pantallas, procesadores y baterías, todo con la promesa de ofrecer una experiencia de usuario más fluida, potente y duradera. A continuación, se detalla todo lo que los fans de Apple y amantes de la tecnología deben saber sobre este nuevo lanzamiento.

Procesador y pantalla

El iPhone 17 llega equipado con la última joya de Apple en términos de procesadores: el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento superior y mayor eficiencia energética para prolongar la duración de la batería. Este procesador cuenta con una CPU de seis núcleos y una GPU de cinco núcleos, además de un motor neuronal mejorado para tareas de inteligencia artificial, incluyendo modelos de lenguaje en el dispositivo.

En cuanto a la pantalla, Apple ha optado por una panel Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion que brinda una tasa de refresco de hasta 120 Hz, garantizando un desplazamiento ultrarrápido y una experiencia visual súper fluida. Esta pantalla es además más brillante, con un pico de 3,000 nits, y está protegida por el nuevo Ceramic Shield 2, que promete ser lo más resistente en cristal para smartphones hasta la fecha, con tres veces más resistencia a rayones que la generación anterior.

Cámara

El sensor principal de la cámara dual del iPhone 17 es de 48 megapíxeles Credit: Apple | Cortesía

El apartado fotográfico es otro de los grandes protagonistas. El iPhone 17 incluye un sistema de cámara dual con un sensor principal de 48 megapíxeles con estabilización óptica (Sensor-shift OIS) y un lente ultra gran angular también de 48 MP para capturar escenas panorámicas y detalles macro con alta resolución.

La cámara frontal trae la innovadora tecnología Center Stage que permite tomar selfies en diferentes perspectivas, incluyendo modo retrato horizontal, sin necesidad de girar el teléfono. Además, permite grabar video 4K UHD a 60 fps y otros modos avanzados como Dolby Vision HDR y modo cinemático.

Almacenamiento y batería

La memoria interna inicia en 256 GB, lo que dobla el almacenamiento base respecto a generaciones anteriores, y también se ofrece una versión de 512 GB para quienes necesitan espacio extra para apps, fotos y archivos. La RAM es de 8 GB LPDDR5, suficiente para multitarea exigente dentro del ecosistema iOS.

La batería promete una duración “todo el día” con mejoras significativas en la reproducción de video, pudiendo alcanzar hasta 8 horas más respecto al iPhone 16, y soporte para carga rápida que permite conseguir un 50% de carga en solo 20 minutos. También ofrece carga inalámbrica MagSafe y carga inversa por cable, para alimentar dispositivos compatibles.

En conectividad, el teléfono presenta compatibilidad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, y un puerto USB-C, que es ya un estándar esperado en esta generación.

Versiones disponibles y precios oficiales

Apple ha revelado que el iPhone 17 estará disponible en cinco colores vibrantes: negro, lavanda, azul neblina, verde salvia y blanco, ofreciendo opciones para distintos gustos.

Además, la compañía ha hecho un cambio estratégico en su lineup, reemplazando la clásica versión Plus por una nueva edición llamada iPhone 17 Air, que se define como el iPhone más delgado y ligero jamás fabricado por Apple. La familia de este año está compuesta por cuatro modelos principales: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Los precios oficiales en dólares son los siguientes:

iPhone 17: comienza en $799 dólares



iPhone 17 Air: comienza en $999 dólares



iPhone 17 Pro: comienza en $1,099 dólares



iPhone 17 Pro Max: comienza en $1,499 dólares



Las pre-ordenes iniciarán el viernes 12 de septiembre y la disponibilidad en tiendas será a partir del viernes 19 de septiembre, asegurando que los usuarios puedan obtener su nuevo iPhone rápidamente tras el anuncio.

Con todas estas novedades, el iPhone 17 se presenta como un dispositivo que no solo cumple con las expectativas elevadas de los fanáticos de Apple, sino que invita a usuarios nuevos a sumarse al amplio ecosistema iOS y disfrutar de una experiencia tecnológica premium, potente, elegante y práctica.