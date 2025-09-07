La cámara del iPhone 17 Pro tendrá una función exclusiva: se conoció pocas horas antes del lanzamiento

Este martes 9 de septiembre Apple celebrará su esperado Keynote, donde presentará la nueva generación de dispositivos. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el iPhone 17, especialmente en sus variantes Pro y Pro Max, que llegarán con innovaciones de hardware y software destinadas a redefinir la experiencia de usuario.

Entre las funciones más comentadas se encuentra la grabación de video con la cámara frontal y trasera de manera simultánea. Según el analista Jon Prosser, esta herramienta, disponible hasta ahora solo mediante aplicaciones de terceros, pasaría a estar integrada en el sistema, exclusiva para los modelos Pro y Pro Max.

La compañía de Cupertino también prepara mejoras sustanciales en fotografía. Los rumores indican que el iPhone 17 Pro incluirá un teleobjetivo de 48 megapíxeles, lo que marcaría un avance en la captura de imágenes de larga distancia. Además, se espera que el modelo Pro Max incorpore un Dynamic Island más compacto.

Los modelos de iPhone 17 no llegarán solos. Apple aprovechará el evento para mostrar nuevos relojes inteligentes, como el Apple Watch Series 11, el SE 3 y el Ultra 3. También se especula sobre la posible llegada de una nueva generación de AirPods, reforzando su ecosistema tecnológico.

Especificaciones técnicas filtradas del iPhone 17 Pro

El iPhone 17 Pro incorporaría el procesador A19 Pro, fabricado en 3 nm, junto con 12 GB de RAM. Esto garantizaría un rendimiento más eficiente y multitarea fluida. También contaría con un sistema de enfriamiento por cámara de vapor, diseñado para mantener la estabilidad térmica en juegos exigentes o grabaciones prolongadas.

En materia de fotografía, los tres sensores traseros alcanzarían los 48 MP, permitiendo grabación en 8K y mejoras en condiciones de poca luz. Además, los informes señalan un zoom óptico de hasta 8×, lo que duplicaría las capacidades del actual iPhone 16 Pro y ampliaría el rango creativo de los usuarios.

La pantalla sería un panel OLED LTPO con tecnología ProMotion y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, acompañada de un revestimiento anti-reflectante para reducir destellos. También se anticipa soporte para Wi-Fi 7, un puerto USB-C más rápido y funciones de carga inalámbrica inversa.

Apple reforzaría la autonomía del dispositivo con una batería de mayor capacidad y carga rápida de hasta 35 W, además de compatibilidad con MagSafe y el estándar Qi 2.2. El diseño del iPhone 17 Pro se renovaría con un módulo de cámara horizontal y estructura híbrida en aluminio y vidrio.

El iPhone 17 Pro mantendría características premium como resistencia al agua IP68, Face ID optimizado y un sensor LiDAR más preciso para aplicaciones de realidad aumentada. La cámara frontal alcanzaría los 24 MP, consolidando al dispositivo como uno de los más avanzados del mercado.

El Apple Keynote 2025 podrá seguirse el martes 9 de septiembr a través de la página oficial de Apple y Apple TV. Los fanáticos de la marca esperan que este evento marque el inicio de una nueva etapa tecnológica.