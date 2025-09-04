Por qué recomiendan esperar por el iPhone 17 Pro antes que comprar el 16 Pro

Aunque los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max siguen siendo los terminales más avanzados de Apple, expertos recomiendan no adquirirlos todavía. La razón principal no es que hayan perdido calidad, sino que en pocos días se presentará la nueva generación y con ella llegarán importantes cambios en el mercado.

El próximo martes 9 de septiembre Apple celebrará un evento especial donde dará a conocer los nuevos iPhone 17. Más allá de las novedades que puedan traer estos modelos, el anuncio provocará movimientos inmediatos en los precios y la disponibilidad de los actuales iPhone 16.

Con cada lanzamiento, Apple suele aplicar tres políticas: mantener precios, reducirlos o retirar modelos del catálogo. En el caso de los iPhone de gama “Pro”, lo habitual es la descatalogación. Esto significa que los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max dejarán de venderse oficialmente en Apple Store.

Aun cuando Apple los retire, seguirán disponibles en tiendas físicas y plataformas online como Amazon, Fnac o MediaMarkt. La diferencia es que estas buscarán liquidar su inventario ofreciendo descuentos atractivos. De esta manera, quienes esperen algunos días podrían encontrar precios mucho más convenientes.

La caída de precios también repercutirá en dispositivos usados. Plataformas como Wallapop o Milanuncios se llenan en estas fechas de usuarios que buscan vender sus iPhone 16 Pro para dar el salto a la nueva generación. Tras la presentación, los precios bajarán todavía más, ofreciendo oportunidades adicionales.

Las ventajas de esperar a los iPhone 17

Otra razón para no precipitarse es la posibilidad de que los nuevos iPhone 17 Pro sorprendan con mejoras notables. Ya hay filtraciones sobre cámaras avanzadas y baterías optimizadas, pero Apple siempre guarda algún anuncio inesperado. Comprar ahora podría hacerte perder la oportunidad de acceder a funciones más atractivas.

En los modelos estándar y “Plus”, Apple suele optar por mantenerlos en el catálogo con un precio reducido. Esto implica que no habrá tanta urgencia por comprar antes del evento, ya que el stock será abundante. Sin embargo, también en este caso habrá ajustes de precio tras la presentación.

Este año, además, debutará una nueva línea llamada iPhone 17 Air. Se perfila como el más delgado de la historia, con pantalla de 6,5 o 6,6 pulgadas y peso muy reducido. No obstante, su diseño implicará sacrificios en prestaciones, algo a considerar antes de elegir.

Solo en casos muy puntuales, como la rotura del dispositivo actual sin alternativas de repuesto, podría justificarse una compra inmediata de un iPhone 16 Pro. Para la mayoría de usuarios, la estrategia más sensata será esperar unos días, comparar precios y decidir con más información disponible.