Cuándo sale el Iphone 17: fecha oficial y modelos confirmados

Apple ya tiene todo listo para su esperado evento anual, donde presentará la nueva generación de su smartphone estrella. El iPhone 17 será lanzado oficialmente el 19 de septiembre en Estados Unidos.

El lanzamiento oficial en tiendas será unos pocos días después de la keynote, evento programado para el martes 9 de septiembre y que se transmitirá en vivo desde el Apple Park a través de la web oficial, Apple TV y YouTube.

Tras la presentación del iPhone 17, las reservas de compra se abrirán el 12 de septiembre. Y como es habitual, se espera que en las semanas siguientes llegue a otros mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica.

Modelos confirmados del iPhone 17

Según medios especializados como Applesfera y reportes de Bloomberg, Apple apostará por tres versiones:

iPhone 17 estándar : la base de la línea, con pantalla más grande y mejoras en cámara.

: la base de la línea, con pantalla más grande y mejoras en cámara. iPhone 17 Air : un modelo ultradelgado y más liviano, con apenas 2 mm menos de grosor que el estándar.

: un modelo ultradelgado y más liviano, con apenas 2 mm menos de grosor que el estándar. iPhone 17 Pro: la versión premium, con diseño renovado, cámara avanzada y un nuevo color naranja exclusivo.

El iPhone 17 Air también tendría un acabado en azul exclusivo, mientras que el Pro incluirá un módulo trasero más grande para potenciar la fotografía profesional, detalla TyC Sports.

Aunque Apple mantiene en secreto todas las especificaciones, las filtraciones apuntan a mejoras clave:

Pantalla más grande y brillante , con tecnología OLED mejorada

, con tecnología OLED mejorada Procesador más potente , pensado para inteligencia artificial y gráficos exigentes

, pensado para inteligencia artificial y gráficos exigentes Cámaras optimizadas , especialmente en el modelo Pro, que incluiría un zoom más avanzado

, especialmente en el modelo Pro, que incluiría un zoom más avanzado Diseño más ligero y delgado en la edición Air

Todo indica que el iPhone 17 seguirá la línea estética del iPhone 16, pero con detalles refinados y colores exclusivos.

