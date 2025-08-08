iOS 26 estrena animación para cuando tu iPhone se queda sin batería

En la beta 5 de iOS 26, Apple decidió que quedarse sin batería ya no tiene por qué ser tan dramático. Ahora, cuando tu iPhone cae al temido 20 %, en lugar del clásico aviso serio, aparece una nueva animación tipo “radar”, con un círculo rojo que late como si fuera el corazón del teléfono pidiéndote energía.

Es un detalle pequeño, pero con mucha personalidad, que convierte ese momento de apuro en algo más simpático y visualmente llamativo, además de anunciar que el dispositivo activará el modo de bajo consumo para estirar la carga todo lo posible.

Esa animación es parte de múltiples toques visuales que iOS 26 le está dando al sistema para que se sienta más fluido, moderno y con un toque de simpatía innecesario pero bienvenido.

Liquid Glass, IA y más: el diseño y toda la inteligencia que llegan juntos

Liquid Glass, el nuevo lenguaje de diseño de Apple, está por todas partes en iOS 26: iconos translúcidos, menús que parecen vidrio líquido, efectos que reaccionan al movimiento y a la luz, todo con un aire medio futurista y (leve) nostalgia skeuomórfica.

¿Y la inteligencia artificial? iOS 26 la trae full: traducción en vivo en llamadas y textos —todo sin servidor—, resúmenes inteligentes, detección visual avanzada, integración con ChatGPT para generar imágenes o procesar atajos… hay de todo un poco. También Apple Maps ahora te permite búsquedas con lenguaje natural, tipo “encuentra cafeterías con Wi-Fi gratis”, gracias a Apple Intelligence.

En la sección batería de Ajustes, hay detalles nuevos: consumo diario codificado por colores, estimación del tiempo hasta carga completa en pantalla de bloqueo, y un modo Energía Adaptativa que ajusta brillo o rendimiento sin activar el modo bajo consumo completo (y solo llega a los iPhone 15 Pro en adelante).

Detalles que marcan la diferencia: animaciones, Mail, Cámara, Wallet y más

iOS 26 está cargado de pequeños refinamientos que, combinados, hacen que la experiencia sea más redonda:

Al entrar el código en la pantalla de bloqueo, los números saltan con un efecto rebotón ; al cerrar el iPhone con música sonando, hay otra animación nueva.



; al cerrar el iPhone con música sonando, hay otra animación nueva. El Centro de Control también trae animaciones más juguetonas; incluso el ícono de Wi-Fi ahora muestra si es privado o público con un candado en el símbolo.



también trae animaciones más juguetonas; incluso el ícono de Wi-Fi ahora muestra si es privado o público con un candado en el símbolo. En Mail vuelve el botón “Seleccionar” para marcar mensajes, algo que muchos reclamaron en versiones anteriores.



vuelve el botón “Seleccionar” para marcar mensajes, algo que muchos reclamaron en versiones anteriores. La Cámara ahora permite revertir la dirección del swipe entre modos de disparo, y el icono volvió a un diseño más clásico parecido al de iOS 6, gracias a Liquid Glass.



ahora permite revertir la dirección del swipe entre modos de disparo, y el icono volvió a un diseño más clásico parecido al de iOS 6, gracias a Liquid Glass. El ícono de AirDrop en el menú compartir tiene estilo Liquid Glass nuevo y refrescante.



en el menú compartir tiene estilo Liquid Glass nuevo y refrescante. Wallet ajustó su interfaz: en la app ahora el botón “Pagos” pasa a llamarse “Pagos preautorizados” , para que se entienda mejor.



, para que se entienda mejor. Hay más pantallas splash en apps tras actualizar, y el dock de la pantalla de inicio está más ancho con efecto Liquid Glass.

Además, como rumor interesante, los archivos filtrados de iOS 26 beta 5 indican que el Apple Watch Ultra 3 podría venir con una resolución ligeramente más alta (422 × 514 px frente a 410 × 502), mejorando la claridad sin cambiar tamaño ﹣algo que podría confirmarse pronto.

