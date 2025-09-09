iPhone 17, iPhone 17 Air y más: los precios de los nuevos teléfonos de Apple
La compañía de Cupertino lanzó este martes los nuevos modelos de Apple, en sus versiones clásicas y también Pro
Apple dio a conocer los detalles de sus nuevos dispositivos, así como las fechas lanzamiento en el mundo que contará con cuatro modelos disponibles y las versiones Pro tendrán una versión de mejor rendimiento.
Adicionalmente, esta nueva actualización y diseño de la gama de iPhone mantendrá sus 3 cámaras traseras, con 48MP, un zoom digital de 40X, para los amantes de la buena fotografía y capturar momentos inolvidables.
Cuánto costará cada una de las versiones del iPhone 17
Los nuevos modelos de los iPhone 17 estarán disponibles en los colores blanco, negro, azul claro, rosa y verde, mientras que las otras versiones tendrán disponibilidad de tonalidades más reducidas.
A continuación, los precios:
iPhone 17: $799
iPhone 17 Air: $999
iPhone 17 Pro: $1,099
iPhone 17 Pro Max: $1,199
