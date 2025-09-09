window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

iPhone 17, iPhone 17 Air y más: los precios de los nuevos teléfonos de Apple

La compañía de Cupertino lanzó este martes los nuevos modelos de Apple, en sus versiones clásicas y también Pro

Se espera que el iPhone 17 sea tan solo uno de los dispositivos presentados por Apple en su próximo evento

El iPhone 17 es uno de los dispositivos presentados por Apple durante su evento. Credit: Shutterstock

By  Julianis Caldera Torres

Apple dio a conocer los detalles de sus nuevos dispositivos, así como las fechas lanzamiento en el mundo que contará con cuatro modelos disponibles y las versiones Pro tendrán una versión de mejor rendimiento.

Adicionalmente, esta nueva actualización y diseño de la gama de iPhone mantendrá sus 3 cámaras traseras, con 48MP, un zoom digital de 40X, para los amantes de la buena fotografía y capturar momentos inolvidables.

Cuánto costará cada una de las versiones del iPhone 17

Los nuevos modelos de los iPhone 17 estarán disponibles en los colores blanco, negro, azul claro, rosa y verde, mientras que las otras versiones tendrán disponibilidad de tonalidades más reducidas.

A continuación, los precios:

iPhone 17: $799

iPhone 17 Air: $999

iPhone 17 Pro: $1,099

iPhone 17 Pro Max: $1,199

