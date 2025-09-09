iPhone 17, iPhone 17 Air y más: los precios de los nuevos teléfonos de Apple

Apple dio a conocer los detalles de sus nuevos dispositivos, así como las fechas lanzamiento en el mundo que contará con cuatro modelos disponibles y las versiones Pro tendrán una versión de mejor rendimiento.

Adicionalmente, esta nueva actualización y diseño de la gama de iPhone mantendrá sus 3 cámaras traseras, con 48MP, un zoom digital de 40X, para los amantes de la buena fotografía y capturar momentos inolvidables.

Cuánto costará cada una de las versiones del iPhone 17

Los nuevos modelos de los iPhone 17 estarán disponibles en los colores blanco, negro, azul claro, rosa y verde, mientras que las otras versiones tendrán disponibilidad de tonalidades más reducidas.

A continuación, los precios:

iPhone 17: $799

iPhone 17 Air: $999

iPhone 17 Pro: $1,099

iPhone 17 Pro Max: $1,199