iPhone 17 Pro y Pro Max: precio, cámaras y nuevo diseño premium

Apple sigue rompiendo moldes y esta vez con sus dos estrellas del ecosistema iOS para 2025: el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Estos modelos son el máximo exponente de tecnología avanzada, pensados para quienes buscan la mejor experiencia en diseño, rendimiento y fotografía.

La elegancia y potencia en tus manos

Empecemos con el diseño: Apple apuesta por la robustez y sofisticación con un nuevo diseño unibody de aluminio de alta calidad que combina resistencia con un aspecto premium. Ambas versiones presumen de pantallas OLED Super Retina XDR, pero con diferencias claras: el Pro mide 6.3 pulgadas y el Pro Max llega hasta las 6.9 pulgadas. Cada uno con tecnología LTPO y refresco ProMotion a 120 Hz, para que el contenido visual sea fluido y con colores impactantes, incluso bajo la luz solar directa gracias a su brillo de hasta 3,000 nits.

A nivel estético, el nuevo diseño incorpora un rectángulo en la parte trasera para la carga inalámbrica, lo que aporta más durabilidad y un toque futurista. Los colores elegidos reflejan estilo y personalidad, con opciones como naranja cósmico y azul oscuro.

Motor de innovación: el chip A19 Pro

Aquí no hay concesiones: ambos equipos cuentan con el potente chip A19 Pro, fabricado en 3 nm, que integra un sistema de cámara de vapor para mantener baja la temperatura al máximo rendimiento. Con CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos y 12 GB de RAM, estos iPhones responden a cualquier reto, desde juegos pesados hasta edición avanzada de video.

En almacenamiento, la gama es flexible y generosa, empezando en 256 GB y llegando hasta 2 TB en el modelo Pro Max, perfecto para profesionales multimedia y usuarios con grandes necesidades de espacio.

Fotografía pro que deja sin aliento

La versión tope de gama del iPhone 17 incorpora un sistema triple de 48 MP en lentes principales, ultra gran angular y teleobjetivo Credit: Apple | Cortesía

Si lo que buscas es la mejor cámara, Apple eleva la apuesta con un sistema triple de 48 MP en lentes principales, ultra gran angular y teleobjetivo. La diferencia crucial está en el zoom óptico: el Pro Max ofrece 8x, y el Pro estándar 4x, todo con un zoom digital de hasta 40x, extendiendo las posibilidades creativas como nunca antes.

La cámara frontal de 18 MP equipa la tecnología Center Stage para selfies dinámicos, mientras que el escáner LiDAR mejora el enfoque y las experiencias de realidad aumentada. Además, la grabación en 4K a 60 fps y el soporte para ProRAW y ProRes hacen de estos modelos la opción predilecta para creadores expertos.

Resistencia, autonomía y conexiones superiores

Los nuevos iPhone 17 Pro destacan por su batería de larga duración: hasta 31 horas en el Pro y 37 horas en el Pro Max reproduciendo video. Además, admiten carga rápida de 40W, que permite alcanzar el 50% de carga en apenas 20 minutos.

En conectividad, no falta la tecnología USB-C de alta velocidad, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3. También incluyen funciones avanzadas de seguridad como detección de accidentes y llamadas de emergencia vía satélite. Son además resistentes al agua y polvo con certificación IP68, listos para acompañarte en cualquier situación.

Precio y disponibilidad

El iPhone 17 Pro arranca en $1,319 dólares y el iPhone 17 Pro Max en $1,499 dólares. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre y estarán disponibles en tiendas el 19 del mismo mes.

