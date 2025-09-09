iPhone 17 Air: potencia máxima en un diseño increíblemente fino

Apple ha lanzado oficialmente el iPhone 17 Air, un modelo que llega para revolucionar la línea de iPhones con un diseño ultradelgado y ligero, sin sacrificar potencia ni rendimiento. Este nuevo integrante del ecosistema iOS reemplaza en la gama al tradicional modelo Plus y promete ser el favorito para usuarios que buscan un dispositivo premium que combina elegancia, innovación y potencia.

Diseño y pantalla del iPhone 17 Air

El iPhone 17 Air destaca principalmente por su delgadez y peso reducido: solo mide 5.6 mm de grosor y pesa 165 gramos, lo que lo convierte en el iPhone más ligero y delgado que Apple ha fabricado. La estructura está hecha con un marco de titanio de grado 5, que no solo aporta resistencia sino también un acabado sofisticado y moderno. La carcasa frontal y trasera están protegidas con Ceramic Shield 2, para mayor durabilidad ante golpes y rayones.

Su pantalla es una espectacular LTPO Super Retina XDR OLED de 6.5 pulgadas equipada con tecnología ProMotion y tasa de refresco de hasta 120 Hz, garantizando una experiencia visual increíblemente fluida y responsiva. La pantalla tiene un brillo típico de 1,000 nits y un pico máximo de hasta 3,000 nits para contenido HDR, lo que asegura visibilidad perfecta incluso en exteriores bajo la luz del sol. Además, cuenta con protección anti-reflejo para mejorar la legibilidad.

Este combo de ligereza, diseño Premium y pantalla avanzada hacen del iPhone 17 Air un teléfono cómodo de usar y que a la vez ofrece un despliegue visual de primera categoría para videos, juegos y apps.

Potencia y características técnicas

En su interior, el iPhone 17 Air está potenciado por el chip A19 Pro fabricado en 3 nanometros, el mismo que el iPhone 17 Pro, que aporta alta eficiencia energética y un rendimiento sobresaliente en tareas de alto nivel, desde gaming hasta edición audiovisual y trabajo con aplicaciones intensivas. Este SoC incorpora CPU hexa-core y GPU de 5 núcleos, además de un motor neuronal avanzado para ofrecer experiencias inteligentes y soporte de funciones de inteligencia artificial.

En cuanto a almacenamiento, el iPhone 17 Air inicia con 256 GB y también ofrece versiones de 512 GB y hasta 1 TB, todas acompañadas de 8 GB de RAM LPDDR5 para un multitasking ágil y sin interrupciones.

El sistema operativo que trae es iOS 26, última versión que mejora tanto la eficiencia como la privacidad del usuario y brinda integración perfecta con otros dispositivos Apple como el Apple Watch, AirPods y Macs.

Una particularidad tecnológica es que el iPhone 17 Air es solo compatible con eSIM, ya que debido a su diseño delgado no tiene ranura física para SIM, lo que apuesta completamente por la conectividad digital. Además, incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y conectividad 5G gracias a un nuevo chip inalámbrico N1 diseñado por Apple, que optimiza la eficiencia energética y mejora las velocidades de conexión.

En cuanto a la batería, ofrece una capacidad de 3,149 mAh con soporte para carga rápida por cable de 20W y carga inalámbrica MagSafe, garantizando hasta 40 horas de reproducción de video usando incluso un accesorio adicional especial de batería externa que se ancla al teléfono.

Cámaras, colores y precio

El iPhone 17 Air estará disponible en colores: negro espacial, blanco nube, dorado claro, azul cielo y verde salvia Credit: Apple | Cortesía

El iPhone 17 Air viene equipado con una cámara principal de 48 MP con apertura f/1.6 y estabilización óptica sensor-shift, capaz de tomar fotos de alta calidad en condiciones de poca luz y grabar video en 4K hasta 60 fps con soporte para Dolby Vision HDR. La cámara frontal es de 18 MP con tecnología Center Stage para selfies con encuadre dinámico y gran detalle.

En colores, Apple ofrece cinco opciones elegantes: negro espacial, blanco nube, dorado claro, azul cielo y verde salvia, adaptándose a gustos variados.

En cuanto al precio, el iPhone 17 Air comienza en $999 dólares para la versión base de 256 GB y estará disponible para preordenar desde el 12 de septiembre, con llegada a tiendas a partir del 19 de septiembre de 2025.

Para fans del ecosistema iOS que valoran diseño, potencia y experiencia premium en un tamaño manejable y ultraligero, el iPhone 17 Air es sin duda un dispositivo que marca la pauta para este año y abre las puertas a una nueva era de smartphones que no solo buscan especificaciones, sino elegancia funcional.

Apple detalló que la preventa de este iPhone ultra delgado iniciará este viernes 12 de septiembre y que estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre

El iPhone 17 Air es la opción perfecta para quienes desean disfrutar del máximo rendimiento y la última tecnología Apple con un diseño rompedor y capacidades de conectividad avanzadas que solo el ecosistema iOS puede ofrecer en 2025.

