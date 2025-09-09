iPhone 17 Air: potencia máxima en un diseño increíblemente fino
El iPhone 17 Air tiene un peso de tan solo 165 gramos lo que lo convierte en la versión más liviana de la historia entre el ecosistema Apple
Apple ha lanzado oficialmente el iPhone 17 Air, un modelo que llega para revolucionar la línea de iPhones con un diseño ultradelgado y ligero, sin sacrificar potencia ni rendimiento. Este nuevo integrante del ecosistema iOS reemplaza en la gama al tradicional modelo Plus y promete ser el favorito para usuarios que buscan un dispositivo premium que combina elegancia, innovación y potencia.
Diseño y pantalla del iPhone 17 Air
El iPhone 17 Air destaca principalmente por su delgadez y peso reducido: solo mide 5.6 mm de grosor y pesa 165 gramos, lo que lo convierte en el iPhone más ligero y delgado que Apple ha fabricado. La estructura está hecha con un marco de titanio de grado 5, que no solo aporta resistencia sino también un acabado sofisticado y moderno. La carcasa frontal y trasera están protegidas con Ceramic Shield 2, para mayor durabilidad ante golpes y rayones.
Su pantalla es una espectacular LTPO Super Retina XDR OLED de 6.5 pulgadas equipada con tecnología ProMotion y tasa de refresco de hasta 120 Hz, garantizando una experiencia visual increíblemente fluida y responsiva. La pantalla tiene un brillo típico de 1,000 nits y un pico máximo de hasta 3,000 nits para contenido HDR, lo que asegura visibilidad perfecta incluso en exteriores bajo la luz del sol. Además, cuenta con protección anti-reflejo para mejorar la legibilidad.
Este combo de ligereza, diseño Premium y pantalla avanzada hacen del iPhone 17 Air un teléfono cómodo de usar y que a la vez ofrece un despliegue visual de primera categoría para videos, juegos y apps.
Potencia y características técnicas
En su interior, el iPhone 17 Air está potenciado por el chip A19 Pro fabricado en 3 nanometros, el mismo que el iPhone 17 Pro, que aporta alta eficiencia energética y un rendimiento sobresaliente en tareas de alto nivel, desde gaming hasta edición audiovisual y trabajo con aplicaciones intensivas. Este SoC incorpora CPU hexa-core y GPU de 5 núcleos, además de un motor neuronal avanzado para ofrecer experiencias inteligentes y soporte de funciones de inteligencia artificial.
En cuanto a almacenamiento, el iPhone 17 Air inicia con 256 GB y también ofrece versiones de 512 GB y hasta 1 TB, todas acompañadas de 8 GB de RAM LPDDR5 para un multitasking ágil y sin interrupciones.
El sistema operativo que trae es iOS 26, última versión que mejora tanto la eficiencia como la privacidad del usuario y brinda integración perfecta con otros dispositivos Apple como el Apple Watch, AirPods y Macs.
Una particularidad tecnológica es que el iPhone 17 Air es solo compatible con eSIM, ya que debido a su diseño delgado no tiene ranura física para SIM, lo que apuesta completamente por la conectividad digital. Además, incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y conectividad 5G gracias a un nuevo chip inalámbrico N1 diseñado por Apple, que optimiza la eficiencia energética y mejora las velocidades de conexión.
En cuanto a la batería, ofrece una capacidad de 3,149 mAh con soporte para carga rápida por cable de 20W y carga inalámbrica MagSafe, garantizando hasta 40 horas de reproducción de video usando incluso un accesorio adicional especial de batería externa que se ancla al teléfono.
Cámaras, colores y precio
El iPhone 17 Air viene equipado con una cámara principal de 48 MP con apertura f/1.6 y estabilización óptica sensor-shift, capaz de tomar fotos de alta calidad en condiciones de poca luz y grabar video en 4K hasta 60 fps con soporte para Dolby Vision HDR. La cámara frontal es de 18 MP con tecnología Center Stage para selfies con encuadre dinámico y gran detalle.
En colores, Apple ofrece cinco opciones elegantes: negro espacial, blanco nube, dorado claro, azul cielo y verde salvia, adaptándose a gustos variados.
En cuanto al precio, el iPhone 17 Air comienza en $999 dólares para la versión base de 256 GB y estará disponible para preordenar desde el 12 de septiembre, con llegada a tiendas a partir del 19 de septiembre de 2025.
Para fans del ecosistema iOS que valoran diseño, potencia y experiencia premium en un tamaño manejable y ultraligero, el iPhone 17 Air es sin duda un dispositivo que marca la pauta para este año y abre las puertas a una nueva era de smartphones que no solo buscan especificaciones, sino elegancia funcional.
Apple detalló que la preventa de este iPhone ultra delgado iniciará este viernes 12 de septiembre y que estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre
El iPhone 17 Air es la opción perfecta para quienes desean disfrutar del máximo rendimiento y la última tecnología Apple con un diseño rompedor y capacidades de conectividad avanzadas que solo el ecosistema iOS puede ofrecer en 2025.
Sigue leyendo:
• Por qué recomiendan esperar por el iPhone 17 Pro antes que comprar el 16 Pro
• iPhone 17: precio, características y todas las novedades del nuevo teléfono de Apple
• La cámara del iPhone 17 Pro tendrá una función exclusiva: se conoció pocas horas antes del lanzamiento