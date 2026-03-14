La calificación de iFixit confirma el gran cambio de la MacBook Neo

El MacBook Neo sigue generando conversación, pero no solo por su precio o por su ficha técnica. Hay un detalle que Apple no subrayó durante su presentación y que puede terminar siendo igual de importante para miles de usuarios, su facilidad de reparación.

Eso no es una exageración lanzada al aire. Según iFixit, este modelo es el MacBook más fácil de reparar en años, una frase que cambia por completo la lectura de este lanzamiento y que coloca al portátil en un lugar poco habitual dentro del catálogo reciente de Apple.

La sorpresa que Apple dejó fuera

El dato más llamativo del análisis publicado por iFixit es que el MacBook Neo puede ser, en términos prácticos, el portátil de Apple con mejor valoración para ser reparado por los usuarios en muchísimo tiempo. Para una marca que durante años fue criticada por cerrar cada vez más sus equipos, el giro resulta notable.

De hecho, iFixit lo describe como “el MacBook más fácil de reparar”, una definición que por sí sola ya explica por qué este modelo se ha convertido en tema de conversación más allá del precio o del rendimiento bruto. En un mercado donde muchos equipos terminan reemplazándose por fallas menores, este cambio pesa de verdad.

Lo interesante es que Apple no puso ese atributo en el centro de su presentación, al menos no de la manera en que probablemente podía haberlo hecho. Y eso llama la atención porque la posibilidad de reparar un portátil influye directamente en su vida útil, en el costo de mantenimiento y en la relación del usuario con el producto a largo plazo.

El cambio clave está en la batería

El punto que más entusiasma a iFixit tiene que ver con un componente básico y delicado, la batería. Durante años, una de las grandes trabas en muchos MacBook fue el uso de adhesivos fuertes que complicaban el reemplazo de esta pieza, incluso cuando el desgaste era normal por el paso del tiempo.

En el MacBook Neo, ese enfoque cambia de forma importante. La batería ya no depende de una fijación basada en pegamento difícil de retirar, sino que está colocada en una bandeja sujeta con 18 tornillos, una decisión de diseño que para cualquiera que haya abierto un portátil suena mucho más amigable.

Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es. La batería es una de las primeras partes que pierde rendimiento con los ciclos de carga, así que facilitar su reemplazo tiene un efecto directo en la duración real del equipo y en el dinero que un usuario puede ahorrar en reparaciones futuras.

iFixit lo deja claro al afirmar que los tornillos siempre son mejores que el adhesivo cuando se piensa en reparación. Esa idea resume bien el valor práctico de este rediseño, porque no se trata solo de abrir un equipo, sino de poder intervenirlo sin convertir una reparación común en un proceso arriesgado y costoso.

El análisis también destaca otras mejoras internas. Según la publicación, el MacBook Neo presenta una estructura de desmontaje más plana, mientras que componentes como la pantalla y el teclado resultan más sencillos de retirar y sustituir que en generaciones anteriores.

A eso se suma un cambio a nivel de software que también importa. El Asistente de Reparación ahora acepta piezas de repuesto sin las objeciones que antes complicaban este tipo de procesos, algo relevante para quienes buscan cambiar componentes sin chocar con bloqueos innecesarios del sistema.

Buena nota, aunque no perfecta

Eso no significa que Apple haya abrazado por completo la idea de un portátil totalmente modular. iFixit mantiene críticas importantes porque hay elementos clave que siguen soldados a la placa base, lo que reduce de manera clara el margen de maniobra para futuras mejoras o arreglos más profundos.

Entre esas limitaciones aparecen la memoria RAM y el almacenamiento, que continúan sin poder reemplazarse o ampliarse por parte del usuario. En la práctica, eso obliga a tomar una decisión muy cerrada desde la compra y limita bastante la capacidad del equipo para adaptarse a nuevas necesidades con el paso del tiempo.

Por esa razón, la calificación final no se dispara hasta la excelencia absoluta. iFixit le otorga 6 puntos sobre 10, una nota que en otro contexto podría parecer simplemente correcta, pero que dentro del historial reciente de Apple representa una evaluación especialmente fuerte.

Ahí está la clave de todo este caso. El MacBook Neo no es perfecto, pero sí marca una ruptura importante con una etapa en la que abrir, reparar o sustituir piezas en un portátil de Apple era casi una misión imposible para la mayoría de usuarios.

El impacto práctico de este cambio es fácil de entender. Si un equipo permite cambiar mejor su batería, acceder con más facilidad a piezas críticas y evitar bloqueos absurdos en el reconocimiento de repuestos, entonces puede durar más, costar menos mantenerlo y generar menos frustración a lo largo de su vida útil.

Por eso el MacBook Neo sigue en boca de todos. No solo promete por lo que ofrece de fábrica, también lo hace por algo que Apple no destacó con suficiente fuerza y que hoy vale casi tanto como la potencia, la posibilidad real de repararlo sin convertir el proceso en una pesadilla.

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