MacBook Neo, Air M5 o Pro M5: ¿cuál te conviene en 2026?

Apple ha roto el mercado en 2026 con tres opciones de MacBook muy distintas: la accesible MacBook Neo, la equilibrada MacBook Air M5 y la bestia de la MacBook Pro M5. Si estás pensando en comprarte un portátil nuevo —o si tienes una Mac con chip M3 o M4 y dudas si dar el salto—, esto es exactamente lo que necesitas leer.

MacBook Neo, Air M5 o Pro M5: elige según tu perfil

Antes de hablar de precios y chips, tienes que ser honesto contigo mismo sobre para qué vas a usar el portátil. Aquí la clave no es cuál es mejor, sino cuál encaja contigo.

1. MacBook Neo

La MacBook Neo viene equipada con el chip A18 Pro del iPhone 16 Pro Crédito: Apple | Cortesía

La MacBook Neo es para quien quiere entrar al ecosistema Apple sin arruinarse. Lanzada en marzo de 2026, es la Mac más barata de la historia con un precio desde $599 dólares. Monta el chip Apple A18 Pro —el mismo del iPhone 16 Pro— con CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas a 500 nits, batería de hasta 16 horas y un peso de solo 1.23 kg.

El problema es que la RAM está fija en 8 GB y no se puede ampliar, y los puertos se limitan a dos USB-C sin MagSafe. Si tu día a día es navegar, hacer tareas de oficina, ver contenido o estudiar, la Neo te va a sobrar. Pero si eres creativo o profesional, sus limitaciones van a frustrarte rápido.

2. MacBook Air M5

El MacBook Air con procesador M5 es la alternativa más equilibrada y que se adapta al mayor número de usuarios que buscan portabilidad y potencia Crédito: Apple | Cortesía

La MacBook Air M5 es el punto dulce del catálogo de Apple, y probablemente el modelo que le conviene a más gente. Desde $1,099 dólares (13 pulgadas) o $1,299 (15 pulgadas), trae el chip M5 con CPU de 10 núcleos, GPU de 8 o 10 núcleos y un ancho de banda de 153 GB/s, un 30% más que el M4. Además, duplica el almacenamiento base a 512 GB, estrena Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y ofrece hasta 32 GB de RAM configurable.

Es perfecta para diseñadores, editores de video ligero, programadores y cualquier profesional que necesite potencia real pero no quiere cargar un ladrillo. Y lo más importante: es fanless, así que trabaja en silencio absoluto.

3. MacBook Pro M5

La MacBook Pro M5 es la opción más robusta para los usuarios que realizan actividades más demandantes Crédito: Apple | Cortesía

La MacBook Pro M5 es para los que necesitan lo mejor sin compromisos. Aquí la historia se divide: el modelo base con M5 arranca desde ~$1,599 dólares, pero los modelos con M5 Pro y M5 Max son otra liga completamente. El M5 Max soporta hasta 128 GB de memoria unificada con 614 GB/s de ancho de banda, y tiene autonomía de hasta 24 horas en el modelo de 16 pulgadas. Los precios van desde $2,200 (M5 Pro) hasta $3,600 dólares con M5 Max. La pantalla Liquid Retina XDR con 1,600 nits de brillo HDR, la conectividad Thunderbolt 5, y las ranuras HDMI y SD la hacen indispensable para editores de video 8K, músicos profesionales, desarrolladores de IA o arquitectos con cargas de trabajo brutal.

¿Vale la pena comprar una MacBook con M5 si tienes un M4 o un M3?

Esta es la pregunta que todo el mundo se hace, y la respuesta honesta es: depende, pero probablemente no si tienes M4, y es cuestionable si tienes M3.

El chip M5 es innegablemente más potente. Ofrece una CPU hasta un 25% más rápida que el M4, una GPU mejorada, y un Neural Engine notablemente más potente enfocado en inteligencia artificial, pasando de 30 TOPS a 40 TOPS. Además, suma Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y SSDs gen 4 más veloces. Suena bien sobre el papel, pero en la vida real, si tienes un M4, tu máquina sigue siendo una bestia para el 99% de los casos de uso. La diferencia perceptible en tareas cotidianas —edición, programación, diseño— es mínima.

¿Y si tienes M3? Aquí la cosa cambia un poco. El salto del M3 al M5 ya representa dos generaciones, lo que significa mejoras más visibles en renderizado, manejo de modelos de IA local y exportación de video. Si trabajas en proyectos que dependen de Apple Intelligence o usas herramientas como Final Cut, DaVinci Resolve o Xcode de forma intensiva, el salto de M3 a M5 sí puede justificarse. Pero si tu trabajo diario es Word, Figma moderado y Zoom, tu M3 seguirá dando guerra durante años.

Donde el cambio sí tiene sentido claro es en las versiones Pro y Max del M5: si vienes de un M1 Pro o M1 Max, el rendimiento es tan superior —hasta 6 veces más rápido en comparación con M1 — que la inversión se justifica especialmente para flujos de trabajo profesionales con renders 3D, edición 8K o machine learning.

Cuál es el modelo de MacBook que debes comprar en 2026

No hay un MacBook perfecto universal, pero sí hay uno perfecto para ti.

Elige la MacBook Neo si tu presupuesto es ajustado, entras al mundo Mac por primera vez o necesitas un equipo ligero para tareas básicas. A $599, es una ganga histórica para la marca de la manzana.

si tu presupuesto es ajustado, entras al mundo Mac por primera vez o necesitas un equipo ligero para tareas básicas. A $599, es una ganga histórica para la marca de la manzana. Elige la MacBook Air M5 si quieres la mejor relación calidad-precio del mercado en 2026. Es potente, silenciosa, ligera y tiene capacidad de sobra para la mayoría de usuarios. Es la opción recomendada para casi todos .

si quieres la mejor relación calidad-precio del mercado en 2026. Es potente, silenciosa, ligera y tiene capacidad de sobra para la mayoría de usuarios. . Elige la MacBook Pro M5 —especialmente con chip M5 Pro o Max— si tu trabajo depende de la potencia máxima: edición profesional, 3D, desarrollo de software intensivo o proyectos de inteligencia artificial. La autonomía de 24 horas y la pantalla XDR hacen que valga cada centavo.

Y si ya tienes un M4, quédate con él sin dudarlo. Si tienes un M3 y usas el equipo para trabajo creativo intenso, considera el salto, sobre todo al Air M5 por su precio razonable. Lo que sí está claro es que la llegada de la MacBook Neo democratiza el acceso a macOS como nunca antes, y el ecosistema de chips M5 pone a Apple en una posición difícil de igualar para cualquier portátil Windows de precio similar.

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