MacBook Pro M5 Pro y M5 Max: Apple redefine el tope de gama con potencia bruta

Apple acaba de soltar una bomba en el mundo de la tecnología. Las nuevas MacBook Pro han dado el salto al nuevo procesador presentado por Apple con la llegada de los chips M5 Pro y M5 Max.

Si pensabas que tu computadora actual era rápida, prepárate para replantearte todo lo que sabes sobre rendimiento. Estamos hablando de equipos que rompen cualquier límite establecido anteriormente en la industria. Las gráficas y la velocidad de procesamiento de datos han llegado a un nivel que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Una bestia que no es para el usuario promedio

Seamos totalmente sinceros desde el principio. Estas nuevas portátiles no están pensadas para el usuario promedio. Si tu rutina diaria consiste en revisar correos electrónicos, ver series en internet o escribir documentos, esta computadora te quedará gigantesca. Apple diseñó estas máquinas de forma exclusiva para profesionales extremadamente exigentes.

Hablamos de desarrolladores de software, investigadores de inteligencia artificial y creadores de contenido que trabajan con proyectos masivos. Los chips M5 Pro y M5 Max están construidos bajo la nueva arquitectura que la empresa denomina Fusion Architecture. Cuentan con un procesador de hasta 18 núcleos, divididos en seis súper núcleos y 12 núcleos de rendimiento. Esto se traduce en un poder descomunal para compilar código complejo o renderizar escenas en tercera dimensión en tiempo real.

Además, Apple integró un acelerador neuronal en cada núcleo gráfico. Esto permite que el procesamiento de inteligencia artificial sea hasta cuatro veces más rápido que la generación anterior y hasta ocho veces más veloz si lo comparamos con los modelos M1. Es una verdadera estación de trabajo portátil que te permite entrenar modelos de lenguaje grandes de forma local, sin depender de servidores externos o conexiones a internet de alta velocidad. No cabe duda de que este hardware cambia las reglas del juego para siempre.

Capacidades y especificaciones de las nuevas portátiles

Las MacBook Pro con procesadores M5 Pro y M5 Max son ideales para edición de video en 4K y actividades que requieren una alta capacidad de procesamiento Crédito: Apple | Cortesía

Las especificaciones técnicas de estos equipos son simplemente absurdas en el mejor sentido de la palabra. Para empezar, el almacenamiento ha recibido una mejora brutal. Las velocidades del disco de estado sólido ahora son dos veces más rápidas, alcanzando hasta 14.5GB/s. Esto significa que puedes mover archivos de video en resolución 8K o bases de datos inmensas en un abrir y cerrar de ojos. El modelo base con el chip M5 Pro arranca con un terabyte de almacenamiento, mientras que la versión con M5 Max viene con dos terabytes de fábrica.

La memoria unificada también es un verdadero monstruo. La versión M5 Pro soporta hasta 64GB de memoria con un ancho de banda impresionante. Por su parte, el chip M5 Max llega hasta los 128GB de memoria unificada, lo que resulta vital para trabajar con herramientas de inteligencia artificial y efectos visuales muy pesados.

En cuanto a la conectividad, la marca no escatimó en gastos. Las computadoras incluyen el nuevo chip N1 diseñado por la propia compañía, el cual habilita las tecnologías Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Esto garantiza conexiones inalámbricas ultra estables y rapidísimas. También encontramos tres puertos Thunderbolt 5, soporte para monitores externos de gran resolución y el querido puerto de carga MagSafe 3.

A pesar de todo este poderío, la eficiencia energética es sobresaliente. La batería ofrece hasta 24 horas de autonomía, lo cual te permite trabajar durante todo el día sin preocuparte por buscar un enchufe. Todo este hardware funciona en perfecta armonía con el nuevo sistema operativo macOS Tahoe y las avanzadas funciones de Apple Intelligence. Además, la pantalla Liquid Retina XDR sigue siendo la mejor del mercado, ahora con una opción de nanotextura para reducir los reflejos molestos en entornos muy iluminados.

Precio y fecha de lanzamiento de las nuevas MacBook Pro

Todo este rendimiento de nivel profesional tiene un costo bastante elevado, algo que ya es costumbre en los equipos de gama alta de la marca californiana. Las nuevas portátiles están disponibles para preventa desde el 4 de marzo. Sin embargo, los envíos a los clientes y la llegada oficial a las tiendas físicas y distribuidores autorizados comenzarán el miércoles 11 de marzo.

Si hablamos de dinero, debes preparar tu cartera. La MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M5 Pro tiene un precio inicial de $2,199 dólares. Si prefieres la pantalla más grande, el modelo de 16 pulgadas con el mismo procesador arranca en los $2,699 dólares.

Para aquellos usuarios que necesitan el máximo poder posible, la situación financiera se vuelve más seria. La versión de 14 pulgadas con el chip M5 Max comienza en $3,599 dólares. Finalmente, la joya de la corona, que es el modelo de 16 pulgadas equipado con el M5 Max, tiene un precio base de $3,899 dólares. Todas estas increíbles computadoras se pueden comprar en los elegantes colores negro espacial y plata.

Definitivamente estamos ante una revolución en el sector de las computadoras portátiles. Si tu trabajo depende de rascar cada segundo de rendimiento en tareas titánicas, esta inversión valdrá cada centavo. La capacidad de procesamiento local para herramientas de inteligencia artificial marca un antes y un después para la privacidad y la velocidad de trabajo. Pero si solo buscas una laptop para la escuela, navegar por internet o realizar tareas sencillas de ofimática, mejor mira otras opciones más amables con tu presupuesto y no gastes de más en un equipo que difícilmente vas a lograr exprimir al máximo.

Sigue leyendo:

• Apple prepara una MacBook económica para marzo: posible precio y especificaciones técnicas

• MacBook Pro M5 Pro y M5 Max: cuándo podrían presentarse y qué podemos esperar

• Apple MacBook Pro 14’ M5: Potencia y rendimiento sin límites