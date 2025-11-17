Tim Cook y el posible fin de una era en Apple

Tim Cook podría dejar su cargo como CEO de Apple en 2026, y la compañía ya estaría preparando un plan para su sucesión, con John Ternus como favorito para reemplazarlo.

Según varias fuentes, incluyendo un informe del Financial Times, Tim Cook podría terminar su etapa como director ejecutivo de Apple tan pronto como el próximo año. Cook, quien acaba de cumplir 65 años, ha liderado la firma durante 14 años desde que tomó las riendas tras la partida de Steve Jobs en 2011. Durante este tiempo, ha convertido a Apple en una de las empresas más valiosas del mundo, expandiendo su influencia más allá del iPhone hacia wearables, servicios y productos de realidad mixta.

Sin embargo, Cook mismo había insinuado que no esperaba estar como CEO una década más, y parece que su salida ya está considerada dentro de la cúpula directiva de Apple. La compañía está trabajando activamente en un plan de sucesión detallado para asegurar una transición ordenada que mantenga la estabilidad y la confianza tanto de los empleados como de los inversores.

El plan de sucesión y el favorito interno John Ternus

La directiva de Apple ya estaría afinando los detalles para seleccionar quién será el próximo líder de la compañía. En este proceso, se da por hecho la preferencia de mantener el liderazgo dentro del talento interno antes que buscar candidatos externos. En este escenario, John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, emerge como el principal aspirante para suceder a Cook.

Ternus es visto como un ejecutivo respetado, con mucha experiencia técnica y cualidades gerenciales muy similares a las de Cook, según personas cercanas a la dirección. Además, ha ganado reconocimiento por ser alguien muy fiable en todas las responsabilidades que ha asumido dentro de Apple. Su perfil técnico y su enfoque hacia el hardware podrían marcar un regreso simbólico a un liderazgo más cercano a la esencia innovadora que caracteriza a Apple, justo cuando la empresa apuesta fuerte por la inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Los rumores sobre la sucesión se intensificaron después de la reciente jubilación de Jeff Williams, quien durante años fue considerado el sucesor natural de Cook y director de operaciones. Con la partida de Williams, otros ejecutivos clave como Eddy Cue y Craig Federighi han visto reforzadas sus áreas de influencia, pero Ternus continúa siendo el nombre más sólido para asumir las responsabilidades máximas.

Una transición estratégica para mantener la innovación

El relevo en Apple se planifica en un momento crucial: la empresa está apostando de manera significativa por la inteligencia artificial, la realidad mixta y proyectos futuristas como el Apple Car. El próximo CEO tendrá la tarea de equilibrar la disciplina operativa instaurada por Cook con una renovada apuesta por la innovación disruptiva, un equilibrio que será observado con mucha atención por los fans y los inversores.

No se espera que haya anuncio oficial antes de la presentación de resultados de enero, buscando que la transición sea lo menos disruptiva posible. Además, el calendario apunta a que el cambio podría comunicarse en momentos estratégicos como la WWDC o la keynote de septiembre, para dar tiempo a preparar el terreno para el nuevo liderazgo.

La posible salida de Tim Cook en 2026 cierra un capítulo importante para Apple y abre la puerta a una nueva etapa bajo la batuta de John Ternus, un ejecutivo con un perfil técnico y humano sólido que promete continuidad y frescura en la dirección de la gigante tecnológica.

