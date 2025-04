Tim Cook explicó por qué Apple prefiere fabricar los iPhone en China y no en Estados Unidos

Tim Cook ha sido claro al explicar por qué Apple no puede trasladar la fabricación del iPhone y otros dispositivos a Estados Unidos. A diferencia de lo que se suele pensar, el obstáculo no es el costo ni la mano de obra barata, sino la falta de personal capacitado en manufactura de alta precisión. Según el CEO de Apple, el ecosistema de producción que la empresa ha desarrollado en Asia, especialmente en China, no puede replicarse fácilmente en territorio estadounidense.

Uno de los puntos centrales que destaca Cook es la disponibilidad de trabajadores especializados. En Estados Unidos simplemente no existe, al menos por ahora, una fuerza laboral a gran escala con experiencia en procesos de ensamblaje, mecanizado, tratamiento de materiales y operación de maquinaria especializada.

En contraste, en regiones de China como Shenzhen, existen miles de trabajadores que no solo poseen estas competencias, sino que además están disponibles para operar turnos prolongados y con flexibilidad horaria, lo cual es clave en los momentos de máxima demanda.

Steve Jobs ya lo había dicho en su momento: para ensamblar el iPhone se necesitaron 700,000 trabajadores y unos 30,000 ingenieros de soporte. Apple no encontró forma de cubrir esos números en EE.UU. La manufactura moderna de dispositivos como el iPhone implica no solo ensamblar piezas, sino saber hacerlo con márgenes de error de menos de una décima de milímetro, algo que requiere años de entrenamiento.

No se trata de dinero: la clave está en el ecosistema industrial

El concepto de “ecosistema industrial” es clave en esta discusión. China no solo ofrece trabajadores capacitados, sino también una red inmensa de proveedores, fábricas de componentes, ensambladoras, servicios logísticos y empresas de herramientas de precisión que colaboran estrechamente con Apple. Esa infraestructura no existe en Estados Unidos.

“China ha avanzado hacia una manufactura muy avanzada, de modo que en China se encuentra la intersección de las habilidades artesanales con la robótica sofisticada y el mundo de la informática”, explicó Cook en 2017.

Inversiones millonarias

Incluso si Apple decidiera invertir miles de millones de dólares para construir fábricas en suelo norteamericano, seguiría enfrentándose a un cuello de botella en cuanto a proveedores y técnicos especializados. No se trata solo de construir una nave industrial, sino de replicar décadas de colaboración con terceros, procesos automatizados, líneas de producción flexibles y centros de capacitación que forman parte de una red madura y robusta en Asia.

Además, Apple ya ha realizado inversiones significativas en EE.UU. en manufactura avanzada. En 2017 destinó $1,000 millones de dólares a ese rubro, y en 2019 invirtió otros $200 millones en Corning, el fabricante del vidrio Gorilla Glass. Sin embargo, ni siquiera estas apuestas permiten montar una línea de producción completa para el iPhone. El ecosistema necesario no está disponible en su totalidad.

La razón de fondo por la cual Apple no produce sus dispositivos en Estados Unidos no es económica, sino estructural. La compañía necesita un entorno altamente especializado que, por ahora, solo algunos países pueden ofrecer. Según Tim Cook, no es que EE.UU. no tenga el potencial, pero reconstruir un ecosistema industrial como el que existe en Asia podría tomar décadas.

Sigue leyendo:

• El iPhone podría costar $2,300: la nueva guerra de aranceles de Trump golpea directo a tu bolsillo

• Apple está acelerando los envíos de iPhones a EE UU para intentar evitar el pago de aranceles

• Cuánto aumentaría el precio del iPhone con los aranceles de Trump