El sector privado en EE.UU. agregó 109,000 puestos de trabajo en abril, según datos de ADP

De acuerdo con un informe presentado este miércoles por la empresa de procesamiento de nóminas ADP, las empresas del sector privado en Estados Unidos agregaron 109,000 puestos de trabajo en abril, superando las estimaciones de los economistas, quienes anticipaban un aumento de tan solo 99,000 empleos más.

Al respecto, Nela Richardson, economista jefe de ADP, comentó en el informe que “tanto las pequeñas como las grandes empresas están contratando, pero observamos una debilidad en el sector intermedio. Las grandes empresas cuentan con recursos para desplegar, mientras que las pequeñas son las más ágiles; ambas son ventajas importantes en un entorno laboral complejo”, dijo.

Aunque en los últimos meses el mercado laboral se había mostrado débil y ajustado con una pronunciada ola de despidos y un estancamiento en la contratación, especialistas como Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, consideran que actualmente el sector laboral parece estar estabilizándose. “Ese es el primer paso hacia la recuperación”, mencionó.

Los datos presentados por ADP indicaron que para inicios del segundo trimestre de este año la creación de empleo ha sido más fuerte incluso en comparación con enero del año pasado, siendo el sector sanitario el que más auge ha tenido. Por lo que economistas consideran que el informe oficial por parte del Departamento de Trabajo, programado para este viernes, muestre cifras sólidas de un aumento de empleo y posible caída de la tasa de desempleo.

¿Cuáles son las áreas donde hubo mayor y menor contratación?

En cuanto a los sectores que tuvieron mayor contratación se encuentran los servicios de educación y salud con 61,000 puestos de trabajo; comercio, trasporte y servicios públicos agregaron 25,000, mientras que, la construcción y actividades financieras añadieron 10,000 y 9,000 trabajadores más respectivamente.

Por su parte, el sector de ocio y hostelería, que en los últimos años había sido una de las mayores fuentes de empleo, también agregó 4,000 puestos de trabajo; recursos naturales, minería e industria manufacturera añadieron 3,000 y 2,000 empleos más.

No obstante, servicios profesionales y empresariales eliminaron 8,000 puestos de trabajo. La mayoría de los despidos durante el primer trimestre del año se pudieron observar en empresas del sector tecnológico, quienes redujeron su plantilla a medida que aumentaban las inversiones en IA para la mejora de sus operaciones y la reducción de costes.

Finalmente, en el análisis de ADP se detalló que el crecimiento salarial durante el mes de abril se estancó, cayendo ligeramente en comparación con marzo.

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