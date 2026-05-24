La confianza del consumidor en EE.UU. cayó a un mínimo histórico en mayo

En los últimos 12 meses, los estadounidenses se han enfrentado a la continuidad de los altos precios en bienes básicos debido a la alta inflación, los costos adicionales a las facturas por los elevados aranceles y una fuerte incertidumbre económica por el conflicto en Oriente Medio, lo que ha llevado a que la confianza de los consumidores poco a poco se desvanezca.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor cayó a los niveles más bajos durante el mes de mayo, ubicándose en los 44.8 puntos de los 48.2 desde principios de año.

Para este segundo mandato del presidente Donald Trump, la crisis de asequibilidad y el vertiginoso aumento del crudo y la gasolina han tenido en descontento a la población estadounidense, que se siente frustrada por la economía.

Al respecto, Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, señaló que “el coste de la vida sigue siendo una preocupación primordial, ya que el 57% de los consumidores mencionaron espontáneamente que los altos precios estaban mermando sus finanzas personales, frente al 50% del mes pasado”, dijo.

Entre comprar alimentos, pagar el alquiler o hipoteca, las grandes deudas en tarjetas de crédito y el uso de los ahorros de emergencia para gastos esenciales, se ha socavado la estabilidad financiera del promedio de la población.

Ante esto, Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, comentó que “los consumidores siguen gastando, pero la crisis del coste de la vida significa que cada dólar que tienen en sus bolsillos se destina a cubrir las necesidades básicas, sin que quede dinero para el ocio o las vacaciones. Las devoluciones del impuesto sobre la renta ya deben haberse agotado o el dinero se ha gastado en los precios más altos que se ven por todas partes en la economía”, dijo.

En cuanto a las expectativas sobre la inflación, los consumidores aseguran que aumentará un 4.8% el próximo año y en los próximos cinco años, un 3.9%.

Sigue leyendo: