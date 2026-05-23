Kevin Warsh juró su cargo como nuevo presidente de la Reserva Federal: ¿bajará las tasas de interés?

Este viernes, culmina una etapa en la Reserva Federal (Fed) e inicia una nueva al mando de Kevin Warsh, quien juró como nuevo presidente del banco central en una ceremonia en la Casa Blanca. Su llegada está enmarcada en la presión ejercida por el presidente Donald Trump, quien durante meses instó a Jerome Powell y a los funcionarios del organismo a reducir las tasas de interés. Ahora, se abre la pregunta sobre si el nuevo encargado de la política monetaria cederá a estas exigencias.

La ceremonia de juramento se realizó en el Salón Este de la Casa Blanca y fue encabezada por el presidente Trump. El juez Clarence Thomas, integrante de la Corte Suprema, tomó protesta a Warsh ante una audiencia integrada por legisladores, empresarios y miembros del gabinete presidencial.

“Quiero que Kevin sea totalmente independiente”, mencionó el mandatario estadounidense. “No me miren a mí, no miren a nadie”.

No obstante, a pesar de la sobriedad del evento y sus declaraciones, el presidente poco después volvió a dejar clara su postura sobre la política monetaria. En un acto realizado en Suffern, Nueva York, Trump aseguró que las tasas de interés bajarán “muy rápidamente”, como si anticipara la acción de Warsh.

“Todo se reduce a las tasas de interés”, señaló el también empresario. “Si se reducen las tasas de interés, todos estarán muy, muy contentos”.

Pese a las expectativas de Trump, los mercados financieros todavía consideran poco probable una reducción inmediata de tasas. Analistas creen que la Reserva Federal podría mantenerlas estables durante buena parte de 2026 debido a que la inflación continúa por encima del objetivo del 2%.

¿Kevin Warsh bajará las tasas de interés?

Aunque el nuevo presidente de la Reserva Federal habló sobre inflación y crecimiento económico, evitó comprometerse públicamente con recortes inmediatos en las tasas.

“Con este juramento, he aceptado una gran y solemne responsabilidad”, declaró Warsh. “Nuestro mandato en la Reserva Federal es promover la estabilidad de precios y el máximo empleo”.

Dentro de su discurso de toma de posesión, Warsh resaltó las cualidades de “independencia y determinación” para buscar que la inflación sea más baja, sin sacrificar el crecimiento económico. El economista también adelantó que buscará cambios dentro del banco central.

“Lideraré una Reserva Federal orientada a la reforma, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, alejándome de los marcos y modelos estáticos y manteniendo estándares claros de integridad y desempeño”, explicó.

La tensión entre Trump y Jerome Powell

La llegada de Warsh marca el final de los ocho años de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Durante ese periodo, Powell fue blanco frecuente de las críticas de Trump, quien lo acusó de actuar con demasiada lentitud para reducir las tasas de interés.

Incluso, el mandatario llegó a llamarlo “obstinado” e “idiota” mientras presionaba públicamente por una política monetaria más flexible.

A pesar del cambio de liderazgo, Powell permanecerá como gobernador de la Reserva Federal, algo poco común en la historia reciente del banco central estadounidense.

El perfil de Warsh y los cambios que podría impulsar

Warsh, de 56 años, ya había formado parte de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, durante la crisis financiera global. Después de dejar el organismo, criticó que el banco central mantuviera por demasiado tiempo las medidas de emergencia aplicadas tras aquella crisis.

También ha cuestionado que la Reserva Federal amplíe su papel hacia temas ajenos a su mandato tradicional, como el cambio climático o la desigualdad social.

Ahora, economistas y mercados siguen de cerca la posibilidad de que impulse una transformación interna en la institución. Warsh ha planteado anteriormente que la Reserva Federal debería reducir gradualmente su enorme balance financiero y limitar su intervención en los mercados.

Sin embargo, cualquier cambio importante dependerá del consenso dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de decidir el rumbo de las tasas de interés.

Por ahora, el nuevo presidente de la Reserva Federal mantiene un discurso centrado en controlar la inflación y modernizar el banco central. Las próximas reuniones del organismo serán clave para saber si la presión de Trump terminará influyendo en la política monetaria de Estados Unidos.

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