Más del 40% de la Generación Z está priorizando el ahorro sobre los gastos discrecionales, según encuesta de Bank of America

De acuerdo con un nuevo informe publicado recientemente por Bank of America, los adultos pertenecientes a la Generación Z están administrando mejor sus finanzas, priorizando el ahorro sobre los gastos discrecionales en medio de una alta inflación e incertidumbre económica.

Según el estudio denominado “Better Money Habits”, que analiza cómo las personas de ciertas generaciones gestionan sus finanzas, determinó que el 42% de los GenZ se sienten cómodos rechazando las salidas sociales al admitir que no pueden costearlas.

Al respecto, Will Smayda, director de centros financieros de Bank of America, comentó sobre los resultados de la encuesta que actualmente la Generación Z “está siendo muy transparente con sus hábitos de gasto y no tiene reparos en decir que no a ciertos gastos, como viajes o una cena lujosa en un restaurante”, dijo.

Ante el vertiginoso aumento de los precios en alimentos, bienes y servicios, un 75% de los encuestados está gastando menos dinero, administrando mejor sus presupuestos del hogar y aplazando planes con amigos, comidas en restaurantes o compras innecesarias, reemplazándolo por actividades de cero costos, comiendo en lugares más económicos y optando por productos mucho más asequibles.

“Francamente, creo que es saludable que la gente sea abierta sobre cómo ahorra y cómo gasta, y sobre el hecho de que a veces hay que tomar decisiones difíciles”, expresó Smayda al tiempo que mencionó que “me encanta que ahorrar y tomar decisiones difíciles sea algo de lo que esta generación se sienta cómoda hablando públicamente, y que esto refuerce comportamientos positivos”.

Muchos jóvenes ya no están dependiendo de sus padres

En el análisis de Bank of America también se conoció que solo un 34% de los encuestados de la Generación Z están recibiendo ayuda económica de sus padres u otros familiares. “Lo vemos como algo sumamente positivo: más ahorros y menos dependencia de los familiares para salir adelante. “Resulta que ser adulto es difícil y caro”, añadió Smayda. Incluso la mayoría de la población encuestada está enfocada en ahorrar para su futuro y jubilación.

No obstante, aunque ya no dependen del todo de sus padres, se determinó que un 40% de los jóvenes aún busca validación familiar en cuanto a sus gastos.

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