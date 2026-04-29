Más del 70% de la población latina en EE.UU. afirma que adquirir una vivienda es una meta en su vida, según análisis

Una de las metas que conforman el tan anhelado sueño americano es tener una vivienda propia y de esto sin duda no escapa la población latina que hace vida en Estados Unidos y que actualmente se replantea cómo alcanzar ese objetivo en medio de una fuerte presión económica y un mercado inmobiliario ajustado.

De acuerdo con el Índice de Progreso Financiero Real de BMO (BMO Real Financial Progress Index), más del 76% de los latinos en EE.UU. afirman que adquirir una vivienda es una de las metas de su vida; es por esa razón que se ha estado impulsando entre esta población una tendencia llamada “Familia Mortgage”, que básicamente combina todos los recursos familiares para lograr las aspiraciones o metas compartidas.

Al respecto, Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO, comentó que, a pesar de las presiones económicas, la comunidad latina está demostrando una resiliencia increíble al convertir sus sueños de acceder a la vivienda en un esfuerzo familiar.

“Estamos viendo un cambio significativo que se aleja de la escalera de la propiedad tradicional hacia la meta compartida de establecer un “forever family home”, un hogar familiar para toda la vida”, señaló. Y es que, pese a los desafíos que muestra el mercado inmobiliario, el deseo de los latinos de ser propietarios de una vivienda sigue estando por encima de los obstáculos que se presenten.

No obstante, el informe de BMO también mencionó que más del 50% considera que no podrá comprar una vivienda, mientras que un 46% afirmó que, de no ser por la ayuda de la familia, no podría haber adquirido una propiedad.

Por otro lado, en el análisis se detalló que la generación Z es la más ansiosa a nivel financiero; el 61% de los latinos que conforman esta generación están de acuerdo en que el “sueño americano” ya no es solo comprar una vivienda, mientras que el 50% asegura que, de ser necesario, recurriría a sus ahorros de jubilación para financiar la compra de un inmueble.

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