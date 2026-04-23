Pagos de alquileres en EE.UU. están creciendo a un ritmo más lento, según informe de Zillow

De acuerdo con datos publicados recientemente por Zillow, los pagos promedio mensuales de alquiler alcanzaron en el mes de marzo los $1,910, representando un aumento del 1.8% en comparación con el año anterior; sin embargo, se posiciona como el menor crecimiento en cuanto a costo desde el 2020.

En medio de un mercado inmobiliario ajustado, con elevadas tasas hipotecarias y falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas a niveles históricos, muchos se han inclinado por el mercado de alquiler como una opción más asequible; no obstante, debido a la alta demanda de los últimos años, los precios en este sector se han disparado igualmente.

El informe de Zillow también detalla que, para el mes de marzo, los alquileres de viviendas unifamiliares (casas adosadas o pareadas, dúplex, cuádruplex) subieron a 2.5% interanual y un 45% desde 2020, mientras que los alquileres de viviendas multifamiliares aumentaron un 1.3% interanual y un 28% desde el 2020.

Para Kara Ng, economista sénior de Zillow, después de la pandemia, la demanda de alquileres se ha disparado fuertemente, enfrentándose a una limitada oferta. “El crecimiento se está desacelerando ahora a medida que entra en el mercado nueva oferta, la demanda se normaliza y las limitaciones de asequibilidad reducen el poder de fijación de precios de los propietarios”, dijo a CBS.

El precio de los alquileres también varía de un estado a otro dependiendo del costo de vida de las ciudades; por ejemplo, en el caso de Tampa, Florida, o San Antonio, Texas, cayeron un 1.6%, mientras que en Austin, Texas, aumentaron al 2.3%.

En el análisis, Zillow expone que este crecimiento lento del costo de los alquileres supone además un alivio para el bolsillo de muchos inquilinos; tras un aumento de los ingresos, tan solo el mes pasado un hogar promedio gastó 26.5% de sus ingresos en alquiler. Según los analistas, para que un hogar pueda pagar cómodamente un arriendo, este año debería ganar al menos $76.400 dólares al año.

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