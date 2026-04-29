Más del 50% de los estadounidenses afirma que su situación financiera está empeorando, señala informe de Gallup

Ante el vertiginoso aumento de los precios de los alimentos, bienes y servicios en medio de una fuerte incertidumbre económica, muchos estadounidenses aseguran que su situación financiera está cada vez más empeorando, señalando además que los ingresos actuales ya no son suficientes para pagar las facturas, saldar las deudas en tarjetas de crédito y ahorrar.

De acuerdo con una encuesta publicada recientemente por Gallup, se conoció que más del 50% de los adultos estadounidenses consideran que su economía está en picada, indicando que hoy en día es difícil llegar a fin de mes.

En el informe, Gallup destacó que la preocupación por la asequibilidad domina la lista de este año, con menciones combinadas de inflación, energía, vivienda y costos de atención médica, junto con los gastos universitarios, pero “los costos de transporte y el cuidado de los niños superan con creces todos los demás tipos de preocupaciones financieras”, agregó.

Según Gallup, la encuesta fue llevada a cabo entre el 1 y 15 de abril con unos 1,000 adultos, registrando uno de los niveles de preocupación financiera más altos desde que comenzó sus análisis sobre finanzas en 2001, e incluso los registros superan los datos del 2008 con la Gran Recesión y 2020 con la pandemia del Covid-19.

Para Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet, “los estadounidenses sienten estos precios con mucha intensidad y es difícil escapar del actual aumento de costos, y sumado a la incertidumbre sobre cuánto durará esta ola de inflación, no sorprende que las perspectivas de los consumidores sean desalentadoras y un presupuesto ajustado puede volverse inmanejable con bastante rapidez cuando cosas como la gasolina y los alimentos se encarecen”, dijo a CBS.

Por otro lado, en el informe, un 62% de los encuestados mostró gran preocupación por el tema de los ahorros para la jubilación y el pago de la educación universitaria de sus hijos.

Recientemente, la empresa de nóminas Dayforce indicó en un análisis que cada vez más estadounidenses en edad laboral están reduciendo sus ahorros para la jubilación debido principalmente a las presiones financieras. En este sentido, destacó que la tasa de cotización ha caído al 8.9% entre los trabajadores de tiempo completo, en comparación con el 9.2% del año anterior, siendo una de las disminuciones más pronunciadas desde hace tres años.

“Esto debería ser una señal de alerta. “Podría ser un indicio de dificultades financieras”, comentó Jason Rahlan, director global de sostenibilidad e impacto de Dayforce, al observar que la caída en los ahorros para la jubilación está siendo mayormente en estadounidenses de clase media.

Otra preocupación que mencionaron los encuestados a Gallup son sus deudas en las tarjetas de ahorro; cerca del 28% de los encuestados están intranquilos por solo tener para pagar el mínimo de sus tarjetas de crédito, atrasándolos cada vez más con sus objetivos de mejorar sus récords crediticios.

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