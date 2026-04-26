La confianza del consumidor en EE.UU. cae a mínimos históricos en abril

De acuerdo con el informe publicado recientemente por la Universidad de Michigan, el Índice de Confianza del Consumidor en lo que va del mes de abril cayó a los 49,8 desde los 53,3 del mes de marzo, representando uno de los niveles más mínimos históricos de este año, esto debido a varios factores, principalmente el desarrollo de la guerra en Irán, que ha tenido consecuencias en la economía del país en las últimas semanas.

Al respecto, Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, comentó que ha sido el conflicto en Oriente Medio el influyente más fuerte en la opinión de los consumidores por las fluctuaciones en los precios, especialmente el de la gasolina.

La guerra que inició el pasado 28 de febrero con el bombardeo por parte de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial; esto trajo como consecuencia el encarecimiento de los precios de la energía.

En las últimas semanas, el precio del petróleo se mantiene fluctuando por encima de los $100 por barril, mientras que la gasolina en los surtidores estadounidenses continúa por encima de los $4 por galón.

Para Grace Zwemmer, economista estadounidense de Oxford Economics, el impacto de la guerra lo sentirán mayormente los hogares estadounidenses con ingresos medios o bajos, ya que gran parte de su presupuesto se destina a la gasolina.

Meses antes de la guerra, los estadounidenses ya estaban luchando contra los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios, no solo por la alta inflación, sino también en parte por la imposición de más altas tarifas arancelarias que ya se estaban comenzando a reflejar en las facturas de los consumidores.

Ahora muchos especialistas consideran que el conflicto geopolítico tendrá tanta implicación en los consumidores que estos reducirán sus gastos exponencialmente. Según la encuesta, en cuanto a la inflación, los estadounidenses consideran que aumentará a 4.7% este mes; actualmente se ubica por encima del 3%. Las expectativas de inflación para los próximos cinco años aumentaron a 3.2%.

Por su parte, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, comentó que “el panorama no mejorará hasta que se abra el estrecho de Ormuz y se ponga fin definitivamente al conflicto”.

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