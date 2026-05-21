Memorial Day: Altos precios de la gasolina frenarán a los viajeros este feriado

El Memorial Day o Día de los Caídos es uno de los feriados más esperados por los estadounidenses. Se celebrará el 25 de mayo de este año, por lo que los temporadistas podrán disfrutar de un fin de semana largo; sin embargo, el aumento en los precios del combustible podría frenar a algunos de salir de la ciudad.

Actualmente, según datos de AAA, el precio de la gasolina se ubica en los $4.56 por galón; no obstante, a medida que se acerca el fin de semana, analistas como GasBuddy predicen que el combustible podría rozar los $5 por galón.

Hasta los momentos, el precio de la gasolina ha aumentado más de un 50%, presionados por el disparo de los costos de energía ante el cierre del estrecho de Ormuz por el desarrollo de la guerra contra Irán, por lo que, de no dar cese al conflicto en Oriente Medio, “este será el verano más volátil en las gasolineras en años”, destaca Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy.

Para el especialista, “los estadounidenses van a pagar miles de millones más para llegar a sus destinos este verano, e incluso después de que se reabra el estrecho, podría pasar un año o más para que los precios se recuperen por completo”, comentó a CBS.

Pero no solo en las gasolineras los estadounidenses sentirán el duro golpe a sus bolsillos; los vuelos también aumentarán, tanto nacional como internacionalmente, ante el aumento del combustible para avión. Incluso muchas aerolíneas informaron a sus usuarios que este verano no solo esperan trasladar los costos adicionales a los boletos, sino que reducirán sus rutas.

Al respecto, Yuvraj Datta, director de aprovisionamiento e ingresos de Fareportal, una empresa de tecnología de viajes, calificó la situación actual de las aerolíneas como “inusualmente frágil”, al tiempo que explicó que “el combustible puede representar el 30% de los costos operativos de un vuelo, lo que significa que están subiendo las tarifas y recortando rutas que les cuestan más dinero para poner los aviones en el aire de lo que les generan”.

Sin embargo, pese a los elevados precios, la Administración de Seguridad del Transporte espera al menos unos 18,3 millones de temporadistas este año entre el jueves de esta semana y el miércoles de la próxima, mientras que AAA señala que unos 45 millones de estadounidenses saldrán de casa a lugares cercanos.

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