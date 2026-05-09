Todos los bancos cerrarán sus sucursales un día completo en mayo: ¿por qué?

Miles de personas en Estados Unidos tendrán que anticipar sus pagos, depósitos y trámites bancarios durante mayo. Diversas instituciones financieras suspenderán operaciones presenciales durante un día completo, lo que afectará tanto a clientes de grandes bancos como de entidades regionales. Aunque las plataformas digitales seguirán funcionando, algunas operaciones importantes podrían retrasarse hasta el siguiente día hábil. ¿Qué está pasando? ¿Alguna huelga? ¿Algún problema de preocupación? Nada por el estilo. Te decimos la razón detrás de estos cierres.

El cierre al que hacemos referencia ocurrirá el lunes 25 de mayo de 2026 debido a la conmemoración del Día de los Caídos o Memorial Day, uno de los 11 feriados federales oficiales en Estados Unidos. Durante esa jornada, prácticamente todas las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas por 24 horas.

Entre las instituciones que suspenderán atención presencial se encuentran Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank, Goldman Sachs, U.S. Bank, PNC Bank, Capital One, Santander Bank, Truist Bank, Citizens Bank, Morgan Stanley, Compass y SunTrust Bank, entre otras entidades financieras.

La razón principal detrás del cierre está relacionada con el funcionamiento del sistema financiero estadounidense. Los bancos dependen de múltiples servicios operados por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Cuando la Fed suspende actividades por un feriado federal, las instituciones bancarias también detienen gran parte de sus operaciones internas y atención al público.

A pesar del cierre de sucursales, los clientes todavía podrán usar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y servicios de banca en línea. Esto permitirá realizar tareas cotidianas como transferencias, consultas de saldo, retiros de efectivo o pagos digitales. Sin embargo, algunas transacciones podrían presentar demoras.

Por ejemplo, si una persona agenda pagos electrónicos, transferencias ACH o depósitos durante el feriado, el procesamiento podría no iniciar hasta el martes 26 de mayo, fecha en la que las sucursales retomarán operaciones normales. Debido a esto, especialistas recomiendan adelantar pagos importantes para evitar retrasos o posibles cargos por vencimientos.

El Memorial Day se celebra cada año el último lunes de mayo y está dedicado a honrar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que murieron en servicio. Debido a su carácter federal, no solo los bancos suspenden actividades; también cierran oficinas gubernamentales, tribunales y diversos servicios administrativos. Aunque la mayoría de las tiendas permanecen abiertas, hay empresas como Costco que también dan el día libre a sus trabajadores.

Además del cierre de mayo, todavía quedan varias fechas en 2026 en las que los bancos dejarán de operar temporalmente. Algunas festividades tienen una fecha fija, mientras otras cambian cada año dependiendo del calendario.

En Estados Unidos, cuando un feriado federal cae en sábado, generalmente se observa el viernes anterior. Si cae en domingo, se recorre al lunes siguiente. Ese ajuste también modifica los días de cierre bancario.

Luego del Memorial Day, las próximas fechas en las que cerrarán las sucursales bancarias serán:

Juneteenth: 19 de junio de 2026 .

. Día de la Independencia: 3 de julio de 2026 ; aunque la festividad oficial es el 4 de julio, ese año cae en sábado.

; aunque la festividad oficial es el 4 de julio, ese año cae en sábado. Día del Trabajo (Labor Day): 7 de septiembre de 2026.

Día de Colón (Columbus Day): 12 de octubre de 2026 .

. Día de los Veteranos: 11 de noviembre de 2026 .

. Día de Acción de Gracias: 26 de noviembre de 2026 .

. Navidad: 25 de diciembre de 2026.

En los primeros meses del año, los bancos ya suspendieron actividades por Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr. y el Día de los Presidentes.

Para los millones de clientes que vayan a realizar alguna transacción bancaria, es bueno tener claro este cierre para anticiparse y evitar problemas con pagos automáticos, depósitos salariales o trámites urgentes.

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