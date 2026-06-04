Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentan al nivel más alto desde que comenzó la guerra con Irán

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron al nivel más alto desde que comenzó la guerra con Irán en febrero.

Detalles del análisis indican que, para el cierre de la última semana de mayo, se registraron 13,000 solicitudes, alcanzando las 225,000 estacionales. Pese a los niveles bajos de despido, el mercado laboral muestra señales de estancamiento con una tendencia de poca contratación.

Al respecto de las recientes cifras Oliver Allen, economista sénior para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, comentó que, hasta el momento, en términos generales, la tendencia tanto de las solicitudes iniciales como de las continuas de subsidio por desempleo sigue siendo muy moderada.

No obstante, el especialista afirmó que sería muy imprudente concluir que el mercado laboral está en perfectas condiciones simplemente porque las solicitudes son bajas. “La baja rotación laboral sigue describiendo adecuadamente la situación del mercado, y solo alrededor de uno de cada cuatro desempleados solicita el subsidio”, agregó.

Actualmente, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene en el 4.3%, y si bien se añadieron 115,000 nuevos puestos de trabajo en abril, la guerra con Irán está causando gran incertidumbre en la economía, por lo que muchos desempleados tienen dificultades para conseguir un nuevo empleo.

Por otro lado, se espera que para la temporada vacacional las solicitudes por desempleo aumenten, ya que, según Nancy Vanden Houten, economista principal para Estados Unidos en Oxford Economics, “algunos estados permiten que los trabajadores escolares que están de vacaciones de verano soliciten prestaciones por desempleo, lo que puede provocar un aumento en las cifras oficiales que no siempre se ve reflejado en los factores estacionales”, comentó.

Desde la recesión provocada por la pandemia, las solicitudes por desempleo en el país se han estabilizado en rangos entre los 200,000 y 250,000. Sin embargo, la alta inflación, los elevados aranceles y otras políticas monetarias y laborales han provocado que el ritmo de contratación se desacelere, creando menos puestos de trabajo que en años anteriores.

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