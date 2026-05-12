Los jóvenes estadounidenses se sienten más pesimistas sobre el mercado laboral, según una encuesta

Aunque recientemente, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó los datos de empleo indicando que durante el mes de abril se generaron 115,000 puestos de trabajo, mostrando fuertes señales de estabilidad en el sector con una tasa de desempleo que se mantuvo sin cambios, los jóvenes estadounidenses se sienten cada vez más pesimistas sobre el mercado laboral.

Una encuesta desarrollada y publicada por Gallup determinó que los jóvenes se encuentran más desanimados sobre las perspectivas laborales a diferencia de los adultos mayores, que consideran que aún es “un buen momento” para conseguir empleo.

Según los datos presentados por Gallup, los cuales fueron comparados con los de otros países, en particular el 43% de los encuestados estadounidenses entre 15 y 34 años cree que es “un buen momento” para conseguir trabajo en la localidad en donde vive; sin embargo, la cifra es baja en comparación con el 64% de las personas de 55 años que aseguran lo mismo.

Esta tendencia inició en 2024, cuando el optimismo para conseguir un buen empleo había caído un 15%, ubicándose en los 55%, y se pronunció aún más el año pasado con una caída del 12%, alcanzando el 43%, destaca el análisis.

Gallup agregó en su informe que esta misma predisposición de opinión se ha observado también en países como China, Serbia, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Noruega, donde los jóvenes tienen una perspectiva menos positiva sobre las condiciones laborales actuales.

Para Benedict Vigers, de Gallup, lo que se observa actualmente “es un fenómeno increíblemente reciente. “El año pasado fue la primera vez en las décadas de encuestas de Gallup que los jóvenes estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre el mercado laboral que sus pares en otros países desarrollados”, dijo, al tiempo que cuestionó: “¿Ha ocurrido esto en la mayoría de las demás economías avanzadas? La respuesta es un rotundo no”.

De los 141 países estudiados y encuestados por Gallup, Estados Unidos ocupa el puesto 87 en cuanto a optimismo laboral. Otros países, como Nueva Zelanda y Canadá, también mostraron niveles bajos de expectativa sobre el mercado, incluso entre los más jóvenes.

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