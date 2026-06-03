Sector privado en EE.UU. creó 122,000 empleos en mayo, según informe ADP

La contratación en las empresas privadas de Estados Unidos ganó impulso durante mayo y superó las expectativas de los analistas, una señal que apunta a la resiliencia del mercado laboral pese a la incertidumbre económica. Los nuevos datos también llegan en un momento clave, ya que la Reserva Federal y los inversionistas esperan los próximos reportes oficiales de empleo para evaluar el rumbo de la economía.

La firma de procesamiento de nóminas ADP informó este miércoles que el sector privado añadió 122,000 puestos de trabajo durante mayo. El resultado estuvo por encima de los 105,000 empleos registrados en abril y también superó la previsión de consenso de Dow Jones, que esperaba 110,000 nuevas contrataciones.

Además, mayo representó el mejor desempeño mensual para el empleo privado desde enero de 2025. ADP también revisó ligeramente a la baja la cifra de abril, reduciéndola en 4,000 puestos.

A diferencia de meses anteriores, cuando la mayor parte de la creación de empleo se concentró en unas cuantas actividades, la contratación mostró una distribución más amplia entre los sectores económicos. De los diez sectores monitoreados por ADP, ocho registraron aumentos en sus niveles de empleo. También se observaron contrataciones en empresas de distintos tamaños y en diversas regiones del país.

“En mayo, la contratación fue más generalizada que en los últimos años”, declaró Nela Richardson, economista jefe de ADP. “El mercado laboral sigue mostrando un dinamismo sostenido de cara a la temporada de contratación de verano”.

El sector de educación y salud volvió a encabezar la generación de empleo con 57,000 nuevos puestos. Le siguió el segmento de comercio, transporte y servicios públicos, que incorporó 36,000 trabajadores. Por su parte, los servicios profesionales y empresariales sumaron 11,000 empleos. La construcción y el sector de ocio y hostelería agregaron 8,000 puestos cada uno.

No obstante, algunos sectores registraron retrocesos: los servicios de información perdieron 9,000 empleos durante el mes, mientras que recursos naturales y minería reportaron una disminución de 3,000 puestos.

Los datos reflejan que el crecimiento del empleo no estuvo concentrado únicamente en grandes corporaciones, sino que también contó con una participación importante de pequeños negocios.

Las compañías con menos de 50 empleados fueron las que más contribuyeron a la creación de empleo durante mayo. Este grupo sumó 67,000 nuevos trabajadores. Las grandes empresas, con plantillas de 500 empleados o más, agregaron 40,000 puestos. Mientras tanto, las compañías medianas aportaron 17,000 contrataciones.

El informe de ADP también mostró que el crecimiento salarial se mantuvo prácticamente sin cambios para los trabajadores que permanecieron en sus puestos. La remuneración anual de quienes conservaron su empleo aumentó 4.4%, el mismo porcentaje registrado en abril. En tanto, los trabajadores que cambiaron de empresa obtuvieron incrementos salariales de 6.5%, una cifra ligeramente menor a la observada el mes anterior.

El reporte de ADP se publica apenas dos días antes de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) dé a conocer las cifras oficiales de empleo correspondientes a mayo. En ese sentido, las previsiones de Wall Street apuntan a la creación de 80,000 puestos de trabajo, tras los 115,000 reportados en abril. También se espera que la tasa de desempleo permanezca en 4.3%.

Los próximos datos serán seguidos de cerca por la Reserva Federal (Fed), cuyos funcionarios celebrarán una reunión de política monetaria los días 16 y 17 de junio bajo una nueva dirección, la de Kevin Warsh. Por ahora, los mercados consideran probable que el banco central mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia.

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