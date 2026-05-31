Más del 35% de los estadounidenses tienen empleos secundarios, según encuesta

El elevado costo de vida está llevando a muchos estadounidenses a salir de su zona de confort y, ya sea siendo asistente virtual, delivery o poniendo en práctica algún oficio, cada vez más personas están optando por encontrar un empleo secundario para llegar a fin de mes.

Los altos precios de los alimentos, bienes, servicios, pagos a las deudas de tarjetas de crédito e incapacidad de ahorro no solo están haciendo que muchos hogares recorten sus presupuestos, sino también impulsándolos a buscar otras alternativas de ingresos; es por esa razón que los trabajos secundarios han tenido un fuerte auge desde la pandemia.

De acuerdo con datos de ZipRecruiter recopilados en una reciente encuesta, reveló que más del 35% de los encuestados estadounidenses tienen un segundo empleo, un porcentaje mucho mayor que el registrado durante el 2020 y finales del 2022.

Al respecto, la economista de ZipRecruiter, Nicole Bachaud, comentó que esta tendencia ha estado en crecimiento por el temor de muchos a perder su empleo principal debido a lo ajustado que ha estado el mercado laboral en los últimos años con las grandes olas de despidos, por lo que señaló que “tener un ingreso extra es simplemente una forma de prepararse para un escenario hipotético”, dijo.

Por su parte, un análisis desarrollado por Omnisend indicó que más del 50% de los estadounidenses que tienen un empleo secundario lo hacen para obtener un ingreso extra y poder cubrir necesidades básicas.

Pero, según Bankrate, esta mentalidad de tener varios ingresos se está dando mayormente en la Generación Z, ya que un 34% decide emprender, a diferencia del 22% de los baby boomers o 31% de los millennials, y no necesariamente porque atraviesen dificultades financieras.

Incluso en los datos de ZipRecruiter se encontró que los trabajadores con ingresos altos buscan un segundo empleo o realizan trabajos complementarios, en comparación con aquellos que tienen bajos ingresos.

Finalmente, en el informe de Omnisend se conoció que las personas con trabajos secundarios, por ejemplo en área tecnológica, ganaban hasta $1,000 mensual en comparación con los delivery o creadores de contenido.

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