Encuesta revela que la generación Z está recibiendo más aumentos salariales al cambiar de empleo

Ante un mercado laboral ajustado con grandes olas de despidos y un ritmo de contratación reducido muchos se preguntarán si es buen momento o no para cambiar de empleo y si al hacerlo podría representar mayores beneficios salariales.

Aunque el temor de quedarse sin empleo ha aumentado en los últimos años debido a la incertidumbre económica, un informe de Bank of America reveló que podría ser una buena oportunidad para las generaciones más jóvenes.

De acuerdo con una encuesta desarrollada por la institución bancaria, la generación Z tuvo un crecimiento salarial cuatro veces mayor al de otras generaciones, por ejemplo, los millennials, cuyos salarios al cambiar de empleo solo crecieron el doble.

Los analistas destacaron en el informe que “si el mercado laboral continúa recuperándose, podríamos ver un aumento en la prima salarial por cambiar de trabajo, especialmente teniendo en cuenta que actualmente es inferior a la que existía antes de la pandemia”, dijeron, al tiempo que agregaron que los aumentos serían incluso menores a los que se produjeron durante la “Gran Renuncia”.

Por otro lado, en el informe de Bank of America se conoció que la tendencia de cambiar de empleo se da mayormente en las generaciones más jóvenes, ya que les resulta rentable en comparación con otros. Según la entidad, en los primeros tres meses de este año, una de cada cuatro personas pertenecientes a la Gen Z cambió de trabajo; esto es un 10% más que los millennials y más del 30% que los baby boomers.

Por su parte, la generación X o los baby boomers tienden a conservar por mayor tiempo sus empleos, puesto que aquellos que hicieron cambios de trabajos percibieron poco aumento salarial o ninguno, a diferencia de los que permanecieron en sus puestos de trabajo.

Finalmente, el análisis destacó que las personas que perdieron sus empleos ante un mercado laboral más competitivo se conformaron con salarios más bajos. “También podría deberse a que, en un entorno de bajas contrataciones y despidos, las empresas sienten que tienen menos motivos para pagar salarios más altos a quienes cambian de trabajo”, señala Bank of America.

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