Qué hacer para evitar que la inteligencia artificial te quite el trabajo

La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser una idea de las películas de ciencia ficción para convertirse en una incipiente realidad. Con el pasar del tiempo, cada vez más empresas están apostando por la inversión en esta tecnología que en la contratación y mantenimiento de talento humano. Si bien todavía no reemplaza a los trabajadores, depende de cada uno de nosotros que no sea así. ¿Cómo? Hoy te compartimos algunos de los consejos de los expertos que recomiendan llevar a cabo para evitar que tú no formes parte de los recientes despidos laborales en Estados Unidos.

Un informe reciente de Goldman Sachs señala que la inteligencia artificial ya redujo el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos en alrededor de 16,000 puestos durante el último año. Los trabajos más expuestos son aquellos que dependen de tareas repetitivas frente a una computadora, especialmente en áreas administrativas, finanzas, programación o análisis de datos.

“Los trabajos más valiosos, como ingeniero de software, profesional de las finanzas, contable o abogado, son precisamente los más vulnerables ante la automatización por IA”, explicó David Shrier, profesor de Inteligencia Artificial e Innovación en Imperial College London, a CNN.

Son precisamente las características de tu labor profesional descritas las que serían la primera guía que te ayudará a identificar tus próximas acciones frente a esta tecnología.

Primero: revisa qué haces realmente en tu trabajo

Antes de entrar en pánico, expertos recomiendan hacer algo sencillo: analizar las tareas que realizas todos los días. No se trata solo de tu puesto, sino de las actividades específicas que haces durante tu jornada.

Por ejemplo, si tu trabajo consiste en llenar reportes, revisar datos o mover información de un sistema a otro, esas tareas tienen más riesgo de ser automatizadas. En cambio, si tu empleo requiere hablar con personas, resolver problemas inesperados o tomar decisiones humanas, todavía tienes una ventaja importante.

“Los trabajos son una colección de tareas entre las que alternamos muchas veces al día”, explicó Oded Nov, profesor de gestión tecnológica en la Universidad de Nueva York.

El especialista recomienda identificar cuáles funciones son repetitivas y cuáles dependen de habilidades humanas difíciles de copiar.

Las habilidades humanas siguen siendo clave

Aunque la IA puede escribir textos, analizar datos o generar imágenes en segundos, todavía tiene dificultades para comprender emociones, interpretar ambientes sociales o generar confianza real con otras personas. Por eso, habilidades como liderazgo, comunicación, empatía y creatividad siguen siendo muy valiosas.

Pensemos en alguien que trabaja vendiendo autos, seguros o casas. Tal vez la IA pueda ayudar a comparar precios o generar contratos, pero muchos clientes todavía prefieren hablar con una persona antes de tomar una decisión importante.

“La IA no es buena para la creatividad, pero es sorprendentemente hábil para desarrollar ideas a partir de indicaciones creativas”, comentó Shrier. “Sigue siendo necesaria la intervención humana para concebir la idea original”.

Los expertos también consideran que trabajos físicos como enfermería, construcción, electricidad, plomería o servicios de hospitalidad tardarán más tiempo en ser reemplazados. La razón es simple: la robótica todavía no puede igualar la capacidad humana para moverse y reaccionar en situaciones reales.

Aprende a usar la IA a tu favor

Otra recomendación importante es dejar de ver la inteligencia artificial únicamente como una amenaza. En muchos casos, quienes aprendan a usar estas herramientas podrían tener más oportunidades laborales.

Actualmente existen plataformas capaces de ayudar a redactar correos, organizar tareas, crear presentaciones o incluso programar aplicaciones sin escribir código. Aprender a utilizarlas puede hacer que una persona sea más eficiente y valiosa dentro de una empresa.

Incluso, algunos expertos sugieren experimentar con “agentes de IA”, programas que realizan tareas automáticas por sí solos. Hoy, muchas personas están aprendiendo a crear herramientas simples usando solo instrucciones en lenguaje natural.

“Nunca ha habido un mejor momento para ser emprendedor”, afirmó Shrier. “Si puedes concebir una idea, puedes hacerla realidad”.

La IA cambiará los trabajos, pero no eliminará a las personas

Aunque la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, especialistas consideran que los seres humanos seguirán siendo necesarios. Lo que probablemente cambie será el tipo de tareas que cada empleado realice.

“Las tareas más rutinarias se delegarán a la IA, mientras que las más interesantes y gratificantes serán realizadas por seres humanos”, señaló Nov.

Más que competir contra la inteligencia artificial, la clave parece estar en aprender a trabajar junto a ella. Quienes desarrollen habilidades humanas y entiendan cómo aprovechar la tecnología tendrán más posibilidades de mantenerse vigentes en un mercado laboral que cambia cada vez más rápido.

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