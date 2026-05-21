Según datos de S&P Global, la actividad manufacturera en EE.UU. alcanzó el nivel más alto desde 2022; el PMI manufacturero preliminar aumentó en mayo un 55,3 en comparación con los 54,5 de abril.

Esto debido a que las empresas sintieron la presión de aumentar su inventario en medio de la guerra en Irán, que ha disparado los precios de la energía y que podría causar fuerte desabastecimiento al interrumpir las principales cadenas de suministro. De acuerdo con el informe de S&P Global, el sorpresivo aumento logró compensar en parte el PMI preliminar de servicios, el cual cayó de los 51,0 en abril a los 50,9 este mes.

Para Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, esta última lectura sobre el sector manufacturero destaca que “en promedio, durante los últimos tres meses el crecimiento de la cartera de pedidos se ha ralentizado hasta alcanzar su nivel más bajo en dos años, y el impulso derivado de la acumulación preventiva de existencias debido a la preocupación por nuevas subidas de precios y retrasos en el suministro no durará para siempre”, dijo Williamson.

El economista también señala que “la economía tendrá dificultades para gestionar un crecimiento anualizado del PIB superior al 1% en el segundo trimestre”.

Por otro lado, en el análisis se resaltó que los fabricantes trasladaron en estos últimos meses los costos adicionales a las facturas de los consumidores, ya que en general, tan solo en el mes de abril los precios pagados por las empresas en insumos también aumentaron al nivel más alto en cuatro años.

Finalmente, el empleo manufacturero tuvo un repunte, pero en el sector de servicios se registró una caída, siendo su nivel más bajo en un año y medio.

Sigue leyendo: