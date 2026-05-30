Por qué los tomates valen casi un 40% más que hace un año

Tanto se habla del aumento en el precio de la gasolina en las últimas semanas que opaca el incremento en otros rubros. Quizás no estés al tanto de cuánto suben todos los productos en Estados Unidos; pero de que se siente, se siente. Y si eres muy observador, es probable que te hayas percatado de que hay un alimento básico que ha subido exorbitantemente en el último año: el jitomate.

De acuerdo con datos gubernamentales de abril, el precio de los tomates aumentó cerca de un 40% en comparación con el mismo mes del año pasado. El incremento supera ampliamente el alza general de los alimentos, que fue de alrededor del 17%.

Estas cifras se ven respaldadas por las de la Reserva Federal (Fed) que muestran que el precio promedio alcanzó los $2.69 dólares por libra de tomate, un nivel récord para este producto.

El aumento también es superior al observado en otros alimentos que han registrado encarecimientos importantes. Durante el mismo periodo, el café subió un 18.5%, la carne molida un 19% y los mariscos un 12%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los aranceles a México elevan los costos

Uno de los principales factores detrás de este aumento es la nueva política comercial aplicada por Estados Unidos a los tomates mexicanos. En julio entró en vigor un arancel del 17% después de que el gobierno estadounidense abandonara un acuerdo comercial que durante tres décadas permitió la entrada de tomates mexicanos sin ese impuesto.

La medida benefició a algunos productores nacionales, pero también elevó los costos de importación. Los datos federales muestran que la recaudación de aranceles sobre los tomates pasó de apenas $16,424 dólares en 2024 a casi $4.6 millones de dólares.

La dependencia del mercado estadounidense respecto a México explica por qué este cambio tuvo un efecto tan importante. Durante 2025, cerca del 90% de las importaciones de tomate de Estados Unidos provinieron de territorio mexicano.

“Dado que Estados Unidos depende de México para la mayor parte de su suministro de tomate, cualquier cambio en la política comercial puede tener un gran impacto”, afirmó Brett Massimino, profesor de negocios de la Universidad Virginia Commonwealth, a CBS News.

Menor producción y mayores costos de transporte

A los cambios comerciales se suman problemas en la producción agrícola. Las condiciones climáticas adversas y algunas enfermedades han afectado las cosechas tanto en México como en Florida, reduciendo la oferta disponible.

“Lo que lo hace único es el hecho de que hay escasez de tomates y no hay escasez de otros productos agrícolas”, señaló Phillip Coles, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Lehigh.

Phil Lempert, analista de la industria alimentaria conocido como SupermarketGuru, aseguró que el aumento de los precios del petróleo está elevando los costos logísticos. Eso dicho en otros palabras significa que el transporte también ha contribuido al encarecimiento.

“A causa de la guerra de Irán, el transporte de tomates se ha encarecido”, sentenció Lempert.

Los tomates suelen trasladarse en camiones refrigerados que requieren más combustible para operar. Esto provoca que cualquier aumento en los costos energéticos termine reflejándose en el precio que pagan los consumidores.

“Cuando se produce un aumento importante en un componente de costo fundamental, esto termina teniendo un gran impacto al final”, explicó Massimino. “Es una situación extraña que todas estas cosas coincidan al mismo tiempo”.

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