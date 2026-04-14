Precio de los tomates en EE.UU. alcanzó los niveles más altos en ocho años, según datos de BLS

De acuerdo con datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en los últimos 12 meses, los precios de gran parte de los alimentos en Estados Unidos han aumentado hasta un 2% en marzo y entre la lista se encuentran los tomates, los cuales registraron el costo más alto en ocho años.

Según la BLS, las frutas y verduras aumentaron un 4%; en este sentido, en el último año el precio de los tomates subió un 23%, costando actualmente $2.26 por libra, esto debido a un factor clave: el ajuste de las tarifas arancelarias.

Desde la imposición de nuevas tarifas arancelarias más altas a las importaciones de principales socios comerciales como México, Canadá y China, los costos de muchos alimentos, bienes y artículos se dispararon.

En este caso, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), gran parte de los tomates que se consumen en el país provienen de las importaciones de México, que ahora cuenta con un 17% en los gravámenes, y que en algunas temporadas, como invierno y primavera, la demanda puede dispararse aún más, aumentando su precio.

Otro factor clave que pudiera influir en el precio más alto de los tomates durante los próximos meses es el aumento del costo del combustible provocado principalmente por el conflicto en Oriente Medio. Los camiones que transportan los alimentos usan diésel; los costos adicionales más altos se reflejarán inevitablemente en las facturas de los consumidores.

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