Southwest reembolsará el precio de un asiento a ciertos pasajeros: a quiénes

Tras varios meses de polémica, Southwest Airlines decidió cambiar una controvertida política para permitir que pasajeros de talla grande puedan recuperar el dinero pagado por un asiento adicional, siempre que se cumplan determinadas circunstancias.

La aerolínea, con sede en Dallas, modificó recientemente las reglas relacionadas con los pasajeros que requieren un asiento extra debido a su tamaño corporal. Desde enero, Southwest había establecido que estos viajeros debían reservar y pagar por adelantado un segundo asiento para poder abordar. Sin embargo, la compañía ahora flexibilizó parte de esa política.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, el personal de la puerta de embarque podrá asignar un asiento adicional sin costo a quienes necesiten más espacio, siempre y cuando existan dos asientos contiguos disponibles en el vuelo. La empresa explicó que este cambio busca ofrecer una experiencia más uniforme y sencilla para los clientes que requieren espacio adicional durante su viaje.

La modificación fue bien recibida por especialistas del sector turístico. Katy Nastro, experta en viajes del portal de ofertas aéreas Going, consideró positiva la decisión de la compañía.

“En los últimos dos años, hemos visto cómo Southwest se ha sumergido en la monotonía, eliminando políticas que beneficiaban a los viajeros, como el equipaje facturado gratuito y la asignación de asientos libres, entre otras”, señaló Nastro. “Estar de vuelta a lo anterior da la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, Southwest está recuperando parte de la esencia de la compañía para sus pasajeros”.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso del asiento adicional?

Southwest mantiene la recomendación de que los pasajeros que consideren necesario un asiento extra lo reserven antes de viajar para evitar complicaciones en el aeropuerto. No obstante, quienes compren ese segundo asiento podrían recuperar el dinero después del vuelo si cumplen ciertos requisitos.

Para solicitar el reembolso, los pasajeros deberán presentar una petición ante la aerolínea dentro de los 90 días posteriores al viaje. Además, el vuelo debe haber despegado con al menos un asiento disponible y ambos asientos deben haberse adquirido bajo la misma categoría tarifaria.

Esta alternativa flexibiliza la política aplicada desde principios de año, cuando la compra anticipada del asiento adicional se convirtió en una obligación para los pasajeros de mayor tamaño.

Qué ocurre si el vuelo está lleno y no reservaste

La nueva normativa también contempla los casos en los que no haya dos asientos consecutivos disponibles y no se hayan reservado con antelación. En esas situaciones, Southwest informó que los pasajeros que necesiten espacio adicional serán trasladados a otro vuelo posterior en el que sí exista disponibilidad.

Aunque la compañía considera que el ajuste mejora la experiencia de viaje, algunas organizaciones continúan señalando desafíos para este grupo de pasajeros. La Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de las Personas con Sobrepeso (NAAFA) celebró parcialmente la decisión.

“Felicitamos a los viajeros con sobrepeso, a los influencers y a los activistas por denunciar el reciente comportamiento cruel de Southwest Airlines”, declaró Tigress Osborn, directora ejecutiva de NAAFA. “Southwest ha sentido la presión y ha respondido restableciendo un aspecto de su política anterior, que permite al personal asignar un asiento adicional en la puerta de embarque si hay alguno disponible”.

Sin embargo, la organización considera que todavía existen obstáculos para quienes no pueden costear un segundo asiento antes de abordar.

“No hay garantía de un plazo para esa reasignación, y esto seguirá siendo muy perjudicial y estresante para los pasajeros con sobrepeso”, afirmó Osborn.

¿Quién está obligado a comprar un segundo asiento?

La política para “clientes de gran tamaño” de Southwest señala que cualquier pasajero que invada parte del asiento contiguo deberá ocupar los asientos adicionales necesarios. La aerolínea utiliza el reposabrazos como referencia física para delimitar el espacio correspondiente a cada asiento.

Asimismo, la empresa se reserva la facultad de determinar cuándo un viajero necesita un segundo asiento por razones de seguridad operacional.

Otras aerolíneas tienen reglas similares

Las políticas para pasajeros que requieren más espacio varían entre las principales aerolíneas estadounidenses. Delta Air Lines exige la compra de un asiento adicional cuando una persona no puede ocupar un único asiento sin invadir el espacio del pasajero vecino o sin mantener los reposabrazos bajados.

Por su parte, United Airlines y American Airlines también cuentan con lineamientos parecidos para estos casos.

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