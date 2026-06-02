Qué cambios en los préstamos federales entrarán en vigor el 1 de julio

Miles de estudiantes y familias en Estados Unidos tendrán que adaptarse a nuevas reglas para financiar la educación superior. A partir del 1 de julio, entrarán en vigor modificaciones importantes en los préstamos estudiantiles federales y en algunos programas de ayuda económica. Los cambios incluyen nuevos límites de endeudamiento, menos opciones de pago y ajustes en los requisitos para acceder a ciertas becas. Si tienes préstamos estudiantiles o planeas solicitar ayuda financiera para estudiar, esto es lo que debes conocer.

Las nuevas disposiciones forman parte de la Ley One Big Beautiful Bill, aprobada durante la administración del presidente Donald Trump. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, las medidas buscan simplificar el sistema de préstamos estudiantiles y controlar el crecimiento de la deuda educativa, que actualmente asciende a cerca de $1.9 billones de dólares.

“Estos son los cambios de esta magnitud que hemos visto en mucho tiempo”, comentó Sarah Austin, analista de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil (NASFAA), a CBS News.

Habrá límites más estrictos para pedir préstamos estudiantiles

Uno de los cambios más relevantes afectará a los préstamos Parent PLUS, un programa que permite a los padres financiar los estudios universitarios de sus hijos.

Hasta ahora, los padres podían solicitar préstamos por un monto equivalente al costo total de asistencia. Sin embargo, desde el 1 de julio, el límite será de $20,000 dólares por año y un máximo de $65,000 dólares por estudiante durante toda su carrera académica.

Los estudiantes de posgrado también enfrentarán nuevas restricciones. Aunque podrán seguir solicitando hasta $20,500 dólares anuales mediante ciertos programas federales, ya no podrán acumular más de $100,000 dólares en préstamos para estudios de posgrado.

En el caso de las carreras consideradas profesionales por el Departamento de Educación, como medicina, derecho, farmacia, medicina veterinaria, optometría, osteopatía, podología, teología, psicología clínica y quiropráctica, se establecerá un límite anual de $50,000 dólares y un tope total de $200,000 dólares.

Además, los nuevos solicitantes ya no podrán acceder a los préstamos Graduate PLUS, un programa que permitía cubrir prácticamente cualquier gasto educativo restante. Quienes ya participan en ese programa podrán conservar sus beneficios actuales.

Otro cambio importante es la creación de un límite máximo de endeudamiento de por vida. Salvo algunas excepciones, cualquier persona que obtenga préstamos federales bajo las nuevas reglas tendrá un tope acumulado de $257,500 dólares durante toda su trayectoria educativa.

“Eso es por prestatario, así que a lo largo de tu experiencia educativa, sumando los estudios de pregrado y posgrado, ese será tu límite máximo”, señaló Winston Berkman-Breen, director legal de la organización Protect Borrowers.

Menos opciones para pagar los préstamos

Las reglas también modificarán los planes de pago disponibles para quienes soliciten nuevos préstamos federales. A partir del 1 de julio, los nuevos prestatarios solo tendrán acceso a dos alternativas: el Plan Estándar por Niveles y el nuevo Plan de Asistencia para el Pago (RAP), basado en los ingresos del solicitante.

Quienes ya tienen préstamos federales y no soliciten nuevos créditos podrán seguir utilizando los programas actuales, entre ellos el plan estándar, el extendido, el gradual y el Plan de Pago Basado en los Ingresos (IBR).

Sin embargo, los programas de Pago Según Sus Ingresos (PAYE) y Reembolso Contingente a los Ingresos (ICR) comenzarán a desaparecer gradualmente. Los prestatarios inscritos en esos planes deberán cambiar a otra opción antes del 1 de julio de 2028.

Qué pasará con quienes están inscritos en SAVE

Los cambios también impactarán a millones de personas inscritas en el plan SAVE (Saving on a Valuable Education – Ahorrando en una educación valiosa), creado durante la administración de Joe Biden. La nueva legislación establece que este programa finalizará en julio de 2028. No obstante, los prestatarios deberán elegir una nueva opción de pago antes de esa fecha.

Según los expertos, los administradores de préstamos comenzarán a contactar a los participantes para informarles sobre el proceso de transición.

“Si no hacen nada en ese período de 90 días, la entidad administradora del préstamo los incluirá automáticamente en el plan estándar”, dijo Austin.

Los beneficiarios de SAVE podrán optar por RAP o por algunos de los planes de pago que continúan vigentes.

También cambian las reglas de la Beca Pell

La One Big Beautiful Bill no solo modifica los préstamos estudiantiles, también introduce ajustes en la Beca Pell, el principal programa federal de apoyo para estudiantes de bajos ingresos.

Con las nuevas reglas, quienes reciban becas o ayudas externas suficientes para cubrir el costo total de la matrícula ya no podrán obtener financiamiento adicional mediante la Beca Pell.

La legislación también elimina una situación que permitía que algunos estudiantes con ingresos bajos, pero con grandes cantidades de activos o patrimonio, calificaran para la ayuda.

Por otro lado, la ley amplía el acceso a la Beca Pell para estudiantes inscritos en programas de capacitación laboral de corta duración. Áreas como asistencia de enfermería, educación infantil y mecánica automotriz podrían beneficiarse de esta medida.

“A partir del 1 de julio de 2026, los estudiantes podrán recibir becas Pell para matricularse en programas educativos de alta calidad y corta duración que los preparen para empleos de alta cualificación, bien remunerados y con gran demanda”, señaló el Departamento de Educación de Estados Unidos.

Padres y estudiantes deben estar muy atentos a todos estos cambios para prevenirse financieramente, ya que podrían solicitar algún préstamo o ayuda, sin tomar en cuenta su propia capacidad financiera y los nuevos límites que establece el gobierno.

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