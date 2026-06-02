Precio del dólar en México hoy, 2 de junio del 2026

Iniciamos junio, el mes que marca el fin de la primera mitad del año. Ha sido un semestre marcado por conflictos entre Estados Unidos e Irán, que han afectado el suministro y los precios del petróleo. Estas tensiones han generado que el dólar viva en un vaivén de valor que, combinado con la apreciación del peso, ha tenido diferentes precios de compra-venta. Por eso, hoy te decimos el precio del dólar en México este 2 de junio para que tengas claridad de cuánto pagarás o recibirás en remesas, compras internacionales o intercambio de divisas.

Este martes, el precio promedio del dólar se ubica en $17.32 pesos por unidad. Durante la sesión previa, el peso mexicano registró un retroceso de 0.10% frente al billete verde, en medio de expectativas de un posible fortalecimiento de la divisa estadounidense durante la semana.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de la jornada el dólar se cotizó en $17.28 pesos mexicanos, cifra que representa una disminución de 0.54% respecto al cierre previo de $17.37 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del lunes 1 de junio de 2026 fue de $17.3594 pesos por dólar, dato calculado con base en el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, al concluir las operaciones del mercado, el tipo de cambio se mantuvo alrededor de los $17.36 pesos por divisa estadounidense.

Por otra parte, Banxico dio a conocer que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes quedó establecido en $17.3780 pesos por dólar. Asimismo, el organismo indicó que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.3505 pesos por unidad.

En los últimos siete días, el dólar acumula una caída de 0.16%. A tasa anual, la moneda estadounidense registra un retroceso de 8.19%, reflejando que el peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar pese a las fluctuaciones recientes.

El mercado cambiario también mantiene niveles de estabilidad. Actualmente, la volatilidad se ubica en 4.75%, por debajo de la referencia de 7.62%, situación que sugiere menores presiones en las operaciones financieras.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras de México presentan las siguientes cotizaciones para este martes 2 de junio de 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $17.89 pesos.

BBVA México: compra en $16.51 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.82 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

Dentro del comparativo bancario, BBVA México mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Por su parte, Banamex continúa ofreciendo uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares, seguido muy de cerca por el precio de compra que ofrece Scotiabank.

Petróleo retrocede por señales de menor tensión en Medio Oriente

Los mercados internacionales también reaccionan a las noticias provenientes de Medio Oriente. Los precios del petróleo registran caídas superiores al 1%, con el barril Brent cotizando en $93.02 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) en $90.33 dólares.

La disminución en los precios ocurre mientras continúan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre una posible extensión del alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de crudo.

“Pese a los avances en las negociaciones, el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz sigue restringido debido al conflicto en la región“, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS, a Reuters.

Los mercados, incluido el de las divisas, se mantienen a la expectativa de esta situación, ya que cualquier confirmación de un acuerdo o el rechazo del mismo podría afectar de diferente manera la cotización del dólar frente a las diversas monedas emergentes como el peso mexicano.

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