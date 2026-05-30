9 pagos automáticos que los jubilados deberían cancelar

Cuando un trabajador se jubila, llega una paz en muchos aspectos: se deja de correr al trabajo, ya no se postergan más trámites y el tiempo ya no es un impedimento para hacer cualquier pago. En otras palabras, la automatización de transferencias deja de ser una necesidad. Eso nos permite reorganizar nuestras finanzas y darnos cuenta de que hay servicios que ya no requerimos como antes y que podemos cortar, situación que también ayuda a mantener un presupuesto más equilibrado durante una etapa en la que los ingresos disminuyen.

1. Suscripciones de vitaminas y suplementos

Las empresas de suplementos suelen ofrecer descuentos atractivos para quienes activan entregas automáticas. Muchos jubilados continúan pagando cada mes por vitaminas, productos para las articulaciones o suplementos para la memoria que ya no utilizan con regularidad. Revisar estos cargos puede revelar pagos de decenas de dólares que pasan desapercibidos.

2. Almacenamiento digital que ya no necesitas

Hoy en día, fotos, videos y documentos suelen quedar guardados en servicios de almacenamiento en la nube asociados a teléfonos, tabletas o lectores electrónicos. Vamos a decir una verdad incómoda: los jubilados son el grupo social que menos ocupa estos servicios. Es posible que siga pagando una tarifa mensual sin obtener un beneficio real.

3. Suscripciones premium de noticias

Muchos periódicos y medios digitales ofrecen promociones económicas para captar suscriptores, cuando hay sitios como La Opinión que te ofrecen una cobertura informativa amplia sin pagar un solo dólar.

Revisar las suscripciones digitales puede ayudar a identificar cuáles realmente aportan valor y cuáles realmente deberías eliminar.

4. Membresías y cuotas de organizaciones

Algunas personas continúan pagando cuotas a asociaciones profesionales, clubes sociales o grupos comunitarios a los que dejaron de asistir hace mucho tiempo. Tal vez ya hasta te mudaste de esa zona. Estos cargos suelen aparecer bajo conceptos relacionados con membresías o contribuciones periódicas. Si ya no participa activamente en estas organizaciones, quizá sea momento de reconsiderar ese gasto.

5. Protección contra sobregiros

Algunos bancos cobran una tarifa por mantener activa la protección contra sobregiros. Aunque este servicio puede parecer una red de seguridad, en ocasiones genera un gasto mensual independientemente de que se utilice o no. Para muchas personas jubiladas, mantener un pequeño colchón de dinero en la cuenta puede ser una alternativa más económica que pagar una cuota permanente.

6. Garantías extendidas olvidadas

Electrodomésticos, televisores, computadoras y otros equipos suelen venderse junto con planes de protección adicionales. El problema es que algunos contratos continúan renovándose automáticamente incluso después de que el artículo fue reemplazado o ya no está en funcionamiento. Revisar los movimientos bancarios puede ayudar a detectar estos cargos ocultos.

7. Estados de cuenta impresos

Aunque el uso de documentos digitales es cada vez más común, algunas instituciones financieras y empresas de servicios públicos siguen cobrando por enviar estados de cuenta en papel. Si tiene varias cuentas activas, estas tarifas pueden acumularse rápidamente. Optar por documentos electrónicos suele eliminar este gasto de manera inmediata.

8. Sistemas de seguridad antiguos

En épocas pasadas, existían servicios de monitoreo para alarmas domésticas instaladas hace muchos años que cobraban una cuota mensual. La mala noticia: muchas de esas empresas te siguen cobrando a pesar de que cuentan con equipos de tecnologías de comunicación que ya no cuentan con soporte o que han sido reemplazadas por redes más modernas. Antes de seguir pagando, conviene verificar que el sistema realmente funcione y mantenga conexión con la central de monitoreo.

9. Servicios asociados a líneas telefónicas que no utiliza

Muchas viviendas conservaron durante años líneas telefónicas fijas y servicios complementarios vinculados a ellas. Entre estos cargos pueden aparecer planes de mantenimiento o protección para cableado interno que siguen activos aunque el teléfono prácticamente no se use. Si toda la comunicación del hogar depende actualmente de teléfonos celulares, revisar estos servicios puede representar un ahorro sencillo.

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