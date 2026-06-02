¿Quieres una hipoteca de menos del 6%? 3 formas de conseguirla en junio

Comprar una casa es el deseo de millones de personas; sin embargo, en los últimos años, los interesados han visto derrumbados sus deseos tanto por los elevados precios de las viviendas como por las altas tasas de interés. Si el costo de una casa no es un impedimento para ti y solo buscas una hipoteca favorecedora, te explicamos cómo podrías conseguir una tasa menor al 6% en junio.

Actualmente, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años se encuentra cerca del 6.5%, un nivel que encarece los pagos mensuales y reduce el poder adquisitivo de las familias. Además, el reciente repunte de la inflación ha disminuido las expectativas de recortes inmediatos en las tasas de interés, por lo que una baja significativa podría tardar más de lo previsto.

Sin embargo, el promedio nacional no significa que todos los compradores deban aceptar esa misma tasa. Dependiendo del prestamista, el tipo de préstamo y el perfil financiero del solicitante, es posible encontrar mejores condiciones. Estas son tres estrategias que pueden ayudar.

1. Comparar ofertas de varios prestamistas

Buscar, preguntar y comparar sigue siendo una de las formas más sencillas de encontrar una tasa más baja.

En Estados Unidos, la oferta es amplia: hay bancos, cooperativas de crédito, prestamistas digitales y corredores hipotecarios que suelen manejar condiciones distintas. Esto significa que una misma persona podría recibir ofertas diferentes según dónde solicite el préstamo.

Por esa razón, los especialistas recomiendan comparar al menos entre tres y cinco propuestas antes de tomar una decisión. Aunque el proceso requiere tiempo, una reducción pequeña en la tasa puede representar importantes ahorros durante los años que dure la hipoteca.

2. Comprar puntos hipotecarios

Otra alternativa para reducir el interés es adquirir puntos hipotecarios, también conocidos como puntos de descuento.

Esta opción permite pagar una cantidad adicional al momento de cerrar el préstamo para obtener una tasa más baja. Generalmente, un punto equivale al 1% del monto financiado, aunque las condiciones pueden variar entre prestamistas.

Por ejemplo, una oferta inicial de 6.25% podría reducirse por debajo del 6% mediante la compra de puntos. Cada punto comprado equivaldría a una reducción de 0.25% en la tasa hipotecaria. La estrategia suele ser más conveniente para quienes planean permanecer muchos años en la vivienda, ya que el ahorro mensual puede compensar el gasto inicial con el paso del tiempo.

Antes de elegir esta opción, es importante calcular cuánto tardará en recuperarse la inversión realizada.

3. Evaluar una hipoteca de tasa variable

Las hipotecas de tasa ajustable, conocidas como ARM por sus siglas en inglés, también pueden ofrecer intereses iniciales más bajos que los préstamos tradicionales a tasa fija.

Estos productos mantienen una tasa fija durante un periodo determinado, que puede ser de cinco, siete o diez años, y posteriormente se ajustan según las condiciones del mercado.

Para algunas personas, especialmente aquellas que planean vender la vivienda o refinanciar en pocos años, esta alternativa puede resultar atractiva. Sin embargo, también implica riesgos, ya que los pagos podrían aumentar si las tasas continúan elevadas cuando llegue el momento de los ajustes. Por ello, conviene revisar cuidadosamente las condiciones del préstamo y entender cómo podrían cambiar los pagos en el futuro.

Algunos especialistas sugieren que tu decisión de compra no debería basarse en torno a las tasas de interés; sin embargo, si está en tus posibilidades encontrar una buena oferta hipotecaria, seguro ahorrarás miles de dólares. El esfuerzo siempre vale la pena cuando se trata de dinero y de tu patrimonio.

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